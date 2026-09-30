Steigende Energiekosten: Regierungschef Rhein fordert Entlastung auch für Heizkosten

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) fordert nach dem Tankrabatt auch Entlastungen bei den Energiekosten fürs Heizen. "Die Spritpreisbremse ist richtig und wichtig, aber ab Januar wird es weiter teuer sein und das Heizen wird auch eine große Rolle spielen", sagte Rhein in der Sendung "17:30 Sat.1 live". "Deswegen muss die CO2-Bepreisung weg und insbesondere muss die Stromsteuer runter."