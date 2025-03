Steffen Quasebarth: BSW-Politiker als Talk-Gast bei der AfD

Der BSW-Politiker und Vize-Landtagspräsident Steffen Quasebarth ist in einem Podcast, der Thüringer AfD-Fraktion aufgetreten. Er sei wahrscheinlich bundesweit die erste Person aus einer anderen Partei in einem AfD-Podcast, sagte der AfD-Politiker Stefan Möller, der sich rund anderthalb Stunden mit dem einstigen MDR-Moderator unterhielt. „Aktivist der ersten Stunde, sozusagen“, sagte Möller zu Quasebarth. Der antwortete: „Na, das passt ja, schön, freue ich mich.“ Podcasts sind per Internet verbreitete Audio-Aufnahmen.