Vier Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage aus sieben Spielen – das ist die Bilanz von Steffen Kolk, seit Anfang März Cheftrainer beim 1. Suhler SV. Doch wer mit dem 42-Jährigen spricht, merkt schnell: Ihm geht es um mehr als Ergebnisse. Es geht um Freude, um Vertrauen sowie das richtige Gespür für eine junge Mannschaft, die zuvor genau das ein Stück weit verloren hatte. Kolk hat diese Leichtigkeit zurückgebracht. Am Samstag (25. April) wartet nun ein besonderes Spiel auf ihn: Der SSV empfängt ab 13.30 Uhr seinen Ex-Club Schweina-Gumpelstadt – ein Duell mit persönlicher Note, aber auch mit sportlicher Brisanz. Wir sprachen vorab mit Steffen Kolk über das Wiedersehen, das für ihn trotz aller Emotionen vor allem eins ist: ein Spiel, das er unbedingt gewinnen will.