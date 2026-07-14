In zweieinhalb Wochen beginnt für den 1. Suhler SV das Abenteuer Thüringenliga. Monatelang hatte der Verein für die neue Saison einen Trainer gesucht. Im Frühjahr war Sven Stößel überraschend zurückgetreten, Spieler Steffen Kolk sprang ein und wollte den Job eigentlich nur übergangsweise übernehmen. Seit Anfang Juli ist nun klar: Der SSV geht mit Kolk auf der Bank in die neue Saison. Warum sich der 42-Jährige zu einer Verlängerung bereit erklärte und was er von der ersten Spielzeit Suhls seit 21 Jahren in der 6. Liga erwartet, fragten wir Steffen Kolk und SSV-Vizepräsident Torsten Jauch am Rande eines Testspiels.