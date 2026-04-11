Am Ostersamstag holte sich der SV Borsch im Heimspiel gegen Schleiz drei weitere Punkte für den angestrebten Klassenerhalt in der Fußball-Thüringenliga. Zum fünften Mal in dieser Saison – und dabei stets über die volle Spielzeit – half Stefan Kirchner in der Borscher Abwehr aus. Der 41-Jährige kennt sich in der Thüringenliga bestens aus, spielte bereits vor rund zwanzig Jahren für Borsch sowie den FSV Ulstertal Geisa in dieser. Im Sommer 2025 war er beim SV eigentlich schon offiziell in den fußballerischen Ruhestand verabschiedet worden, aber irgendwie kann sich der bescheidene und heimatverbundene Fußballer nicht so ganz vom runden Leder lossagen.