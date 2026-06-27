Rom - Die niederländische Weltmeisterin Marrit Steenbergen hat den Weltrekord über 100 Meter Freistil verbessert. Die 26-Jährige schwamm beim Meeting in Rom 51,68 Sekunden und blieb damit drei Hundertstelsekunden unter der bisherigen Bestmarke der Schwedin Sara Sjöström. Sie hatte den Rekord seit 2017 gehalten. Erst vor wenigen Tagen verlor Sjöström den Weltrekord über 50 Meter Freistil an die US-Schwimmerin Kate Douglass.