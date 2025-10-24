Vor Wochenfrist veranstaltete die Abteilung Steeldart des SV Gehren 1911 ein Benefizturnier zugunsten des Kinderhospizes Tambach-Dietharz. Sie selbst nennen sich „SpitzenSport-Ilmenau“ und zählen mittlerweile knapp 30 Mitglieder. Leider ist die Räumlichkeit im Rathaus nicht ganz ausreichend für eine so hohe Anzahl an Spielern, deswegen musste die Teilnehmerzahl auf 16 begrenzt werden. Die Teilnehmer wetteiferten um die ersten drei Plätze sowie um den besten Nachwuchsspieler und die beste Dame. Die Verpflegung spendierte die ortsansässige Metzgerei Eichhorn, um die Spieler bei Kräften zu halten.