Stedtlinger Fest: Wieder vom Berg ins Dorf umgezogen

Der Feuerwehrverein Stedtlingen musste auch in diesem Jahr wieder umdisponieren – der schöne Standort des Berghäuschenfestes außerhalb des Dorfes im Wald fiel erneut aus. Entschieden hat das der federführende Verein selbst, nachdem das Thüringer Forstamt Kaltennordheim die Empfehlung gegeben hatte, das Fest nicht im Wald zu veranstalten. Und da insbesondere ein Feuerwehrverein nur zu gut weiß, was allein aus einem Funken vom Bratwurstrost bei Waldbrandwarnstufe 4 entstehen kann, gab es kein langes Überlegen. Im Vorjahr gab es übrigens ebenfalls einen Umzug des Festes ins Dorf – damals allerdings nicht wegen Hitze und Dürre, sondern wegen Regen und Schlechtwetter, in den Kulturraum.