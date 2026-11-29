Als sich am Samstagabend die Tür der Gaststätte „Zur fröhlichen Einkehr“ öffnet, warten die ersten Meiningerinnen bereits vor dem Eingang. Es sind zwei Frauen, zwei ältere Damen: „Ich schätze zwischen 55 und 65“, beschreibt einer der Bar-Betreiber seine ersten Gäste des Abends. Sie haben unbedingt auch einmal die Ersten sein wollen, heißt es. Die Stimmung ist heiter und locker. Nichts deutet darauf hin, dass wenige Stunden später Blut auf den Boden der Kneipe tropfen wird.