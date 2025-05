In Zeiten, in denen die Natur im Zuge von Borkenkäferbefall und Trockenheit eh schon in erheblichem Ausmaß zusehends schwindet, stellt sich einem mancherorts die Frage, warum scheinbar gesunde Pflanzen dann zusätzlich noch weichen müssen. Eben das hat sich auch der CDU-Landtagsabgeordnete Henry Worm gedacht beim Anblick der nun nicht mehr vorhandenen Fichtenhecke auf dem Damm der Trinkwassertalsperre in Scheibe-Alsbach und die Frage ans Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie, Naturschutz und Forsten, weitergereicht.