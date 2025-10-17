Im Dezember 2010 wurde das Wasser des Stausees Rottenbach (zwischen Veilsdorf und Weitersroda) von der Thüringer Fernwasserversorgung aus Sicherheitsgründen abgelassen. Seitdem wächst das alte Becken langsam zu – zum Missfallen etwa von vielen Veilsdorfer Bürgern. Auch Bürgermeister Stefan Ullrich setzt sich für eine Wiederinstandsetzung ein. Die AfD-Landtagsabgeordnete Nadine Hoffmann, die auch im Hildburghäuser Kreistag sitzt, hat nun das Thüringer Umweltministerium befragt.