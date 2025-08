Am Stausee Roth II herrscht Stillstand – zumindest scheint es so. Doch im Hintergrund arbeiten die zuständigen Behörden an der Lösung des Problems. Wegen der Schäden am Damm besteht dringender Handlungsbedarf. Bereits im Frühjahr hatten Vernässungen im linken Dammbereich für Unruhe gesorgt. Die Thüringer Fernwasserversorgung musste das Wasserniveau deswegen um 2,70 Meter absenken. Die Bevölkerung reagierte mit massiven Protesten.