Eines vorweg: Der Stausee Ratscher dient dem Hochwasserschutz. Aus dem Grund, das Umland, seine Menschen, Tiere, die Ernten vor großen Wassermengen und Zerstörung zu schützen, war er seinerzeit gebaut und schließlich 1983 in (Probe)Betrieb gegangen. Seither steht der Damm wie eine deutsche Eiche. Dass es nach gut 40 Jahren Zeit ist für grundlegende Sanierungsarbeiten, das weiß Jens Sauerwein, Leiter der Stauanlagen Mittelthüringen der Thüringer Fernwasserversorgung, nur zu gut. Und so war er erstmals seit der Inbetriebnahme des Stausees im vergangenen Jahr abgelassen worden.