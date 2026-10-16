Staugefahr: Hier kann es länger dauern

L 1124 Kaltensundheim – Aschenhausen Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 07.11.2026 wegen Glasfaserausbaus.

L 1124 Mittelsdorf – Kaltenwestheim Halbseitige Sperrung bis 31.10.2026 wegen Glasfaserausbaus.

L 1124 Meiningen, Henneberger Straße Vollsperrung der Werrabrücke seit 28.09.2026 wegen Brückenschäden. Umleitung über die Werrastraße ausgeschildert.

L 1124 Aschenhausen – Stepfershausen Halbseitige Sperrung bis 14.11.2026 wegen Glasfaserausbaus.

L 1124 Unterweid – Einmündung K 80 Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 12.11.2026 wegen Glasfaserausbaus.

L 1126 Seligenthal – Trusetal (Stahlberg) Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 23.10.2026 wegen Straßenbauarbeiten. Anschließend Vollsperrung vom 23.10., 18 Uhr, bis 30.10.2026. Umleitung ausgeschildert.

L 1127 Kleinschmalkalden, Brotteroder Straße Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 15.11.2026 wegen Tief- und Straßenbauarbeiten. Vom 19. bis 20.10.2026 Vollsperrung wegen Fräs- und Asphaltarbeiten. Umleitung ausgeschildert.

L 1127 Brotterode, Schmalkalder Straße Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 24.10.2026 wegen Straßenbauarbeiten, Wanderbaustelle. Vom 21. bis 23.10.2026 Vollsperrung wegen Fräs- und Asphaltarbeiten. Umleitung ausgeschildert.

L 1131 Neubrunn, Meininger Straße Halbseitige Sperrung bis 30.10.2026 wegen Glasfaserausbaus.

L 1131 Viernau, Meininger Straße Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 19.12.2026 wegen Tief- und Straßenbauarbeiten.

L 1140 Wichtshausen, Hauptstraße Vollsperrung bis 20.11.2026 wegen Straßensanierung. Umleitung ausgeschildert.

L 2618 Oepfershausen – Friedelshausen Halbseitige Sperrung vom 19.10. bis 15.12.2026 wegen Glasfaserausbaus.

L 2619 Wasungen – Mehmels Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 30.10.2026 wegen Tiefbauarbeiten am Kabelnetz.

L 2619 Wasungen, Mehmelser Straße Halbseitige Sperrung bis 30.10.2026 wegen Tiefbauarbeiten.

L 2624 Walldorf, Werrabrücke Vollsperrung bis 23.04.2027 wegen Ersatzneubaus der Brücke. Innerörtliche Umleitung über Behelfsbrücke und Industriegebiet ausgeschildert. Baustellenampel auf der B 19 in Höhe der Ausfahrt Industriegebiet.

L 2627 Ritschenhausen, Hauptstraße Vollsperrung bis 31.12.2026 wegen Straßen- und Kanalbauarbeiten. Umleitung ausgeschildert.

L 2668 Rentwertshausen, Hauptstraße Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 22.12.2026 wegen Umverlegung eines Niederspannungskabels.

K 84 Eckardts – Zillbach Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage vom 19.10. bis 15.12.2026 wegen Glasfaserausbaus.

K 2512 Steinbach-Hallenberg, Dörntal Halbseitige Sperrung vom 22.10. bis 02.11.2026 wegen Straßenbauarbeiten.

K 2529 Behrungen, Bahrastraße Vollsperrung vom 19. bis 23.10.2026 wegen Arbeiten an Kanalisation und Wasserleitung. Umleitung ausgeschildert.

Gemeindeverbindungsstraße Utendorf – Meiningen Vollsperrung bis 23.10.2026 wegen Bankettarbeiten.

Gemeindeverbindungsstraße Stepfershausen – Rippershausen Vollsperrung bis 11.12.2026 wegen Straßenquerung für SuedLink.