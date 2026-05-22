 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Meiningen

  6. Hier kann es länger dauern

Staugefahr Hier kann es länger dauern

Höhere Temperaturen, weniger Schmuddelwetter – dafür aber mehr Baustellen. Darauf müssen sich Kraftfahrer in Schmalkalden-Meiningen einstellen.

Staugefahr: Hier kann es länger dauern
1
Dieses Schild sieht man nun im Landkreis Schmalkalden-Meiningen wieder öfter. Foto: picture alliance/dpa

Das Landratsamt in Meiningen meldet wöchentlich aktuelle Verkehrsbehinderungen auf Bundes-, Landes- und Kreisstraßen im Landkreis Schmalkalden-Meiningen. In diesen Bereichen müssen Kraftfahrer möglicherweise mehr Zeit einplanen, um ans Ziel zu kommen.

Nach der Werbung weiterlesen

A 71 zwischen AS Oberhof bis AS Gräfenroda Sperrung Tunnel Rennsteig und Tunnel Alte Burg aufgrund Wartungsarbeiten,

Richtungsfahrbahn Erfurt vom 26. bis 29.05.2026, jeweils 19.00 Uhr bis 06.00 Uhr, vom 01. bis 03.06.2026, jeweils 19.00 Uhr bis 06.00 Uhr, Bedarfsumleitung U11 benutzen

Sperrung der Anschlussstellen an der AS Meiningen-Nord auf die BAB A 71 aufgrund Fugeninstandsetzung

Sperrung Auf- und Abfahrt in Richtung Schweinfurt am 08.06.2026, jeweils 7.00 Uhr bis 18.00 Uhr

B 19 Meiningen OT Helba, Dolmarstraße Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage vom 27.05.2026 bis 19.06.2026 aufgrund Herstellung Hausanschluss

B 62 Benshausen – Zella-Mehlis Vollsperrung bis 28.05.2026 aufgrund Instandsetzungsmaßnahmen, Umleitung ausgeschildert

L 1024 Wahles, Brotteroder Straße Halbseitige Sperrung vom 26.05.2026 bis 29.05.2026 aufgrund Verlegung LWL-Kabel

L 1117 Struth-Helmershof, Hauptstraße Halbseitige Sperrung vom 26.05.2026 bis 03.06.2026 aufgrund Tiefbauarbeiten

L 1124 OD Kaltensundheim, Mittelsdorfer Straße Halbseitige Sperrung vom 26.05.2026 bis 10.07.2026 aufgrund Glasfaserausbau

L 1124 OD Oberkatz, Aschenhäuser Straße/ Dörrensolzer Straße Halbseitige Sperrung vom 01.06.2026 bis 26.06.2026 aufgrund Glasfaserausbau

L 1126 Trusetal – Seligenthal und Schmalkalden – Trusetal (Waldhausstraße) Vollsperrung am 29.05.2026, 13.00 bis 23.00 Uhr aufgrund Wartburg-Rallye, Umleitung ausgeschildert

K 66 Abzweig B 19 - Utendorf Verkehrsbehinderungen vom 26.05.2026 bis 29.05.2026 aufgrund Baumfällarbeiten

B 19 Wasungen, Schwallunger Straße Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 31.05.2026 aufgrund Neubau Stützmauer (Hangsicherung)

B 62 Benshausen, Benshäuser Grund Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 03.07.2026 aufgrund Ausbau Bushaltestelle (2. Bauabschnitt)

L 1026 Kleinschmalkalden - Friedrichroda Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 29.05.2026 aufgrund Tiefbau und Montage Niederspannungskabel

L 1026 Kleinschmalkalden, Friedrichrodaer Straße Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 29.05.2026 aufgrund Notsicherung von Bauwerken (Stützwand)

L 1123 Reichenhausen – Frankenheim Halbseitige Sperrung bis 30.06.2026 aufgrund Glasfaserausbau

L 1124 Oberkatz, Dörrensolzer Straße Halbseitige Sperrung bis 29.05.2026 Verlegung NS-Kabel und Hausanschluss

L 1126 Floh, Bahnhofstraße, Körler Straße – Höhnbergstraße (3. BA) Vollsperrung bis 15.07.2026 aufgrund Kanal- und Straßenbau, Umleitung ausgeschildert

L 2610 Schmalkalden OT Asbach, Schmalkalder Straße Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 29.05.2026 Grund Sicherungsmaßnahmen

L 2624 Walldorf, Werrabrücke Vollsperrung bis 23.04.2027 aufgrund Ersatzneubau Brücke, innerörtliche Umleitung über Behelfsbrücke und Industriegebiet ausgeschildert, Bitte beachten: Baustellenampel für die Zeit der Baumaßnahme auf B19 Höhe Ausfahrt Industriegebiet

L 2627 Ritschenhausen, Hauptstraße Vollsperrung bis 31.12.2026 aufgrund Straßen- und Kanalbau, Umleitung beschildert

L 2668 Rentwertshausen, Hauptstraße Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 31.07.2026 aufgrund Umverlegung Niederspannungskabel

K 81 Kaltennordheim, Kirchstraße/ Meininger Straße Vollsperrung bis 29.05.2026 aufgrund Heiratsmarkt, innerörtliche Umleitung

K 2522 Stedtlingen, Wilmarser Straße Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 29.05.2026 aufgrund Glasfaserausbau