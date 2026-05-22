Staugefahr: Hier kann es länger dauern

L 1124 OD Oberkatz, Aschenhäuser Straße/ Dörrensolzer Straße Halbseitige Sperrung vom 01.06.2026 bis 26.06.2026 aufgrund Glasfaserausbau
L 1126 Trusetal – Seligenthal und Schmalkalden – Trusetal (Waldhausstraße) Vollsperrung am 29.05.2026, 13.00 bis 23.00 Uhr aufgrund Wartburg-Rallye, Umleitung ausgeschildert
K 66 Abzweig B 19 - Utendorf Verkehrsbehinderungen vom 26.05.2026 bis 29.05.2026 aufgrund Baumfällarbeiten
B 19 Wasungen, Schwallunger Straße Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 31.05.2026 aufgrund Neubau Stützmauer (Hangsicherung)
B 62 Benshausen, Benshäuser Grund Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 03.07.2026 aufgrund Ausbau Bushaltestelle (2. Bauabschnitt)
L 1026 Kleinschmalkalden - Friedrichroda Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 29.05.2026 aufgrund Tiefbau und Montage Niederspannungskabel
L 1026 Kleinschmalkalden, Friedrichrodaer Straße Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 29.05.2026 aufgrund Notsicherung von Bauwerken (Stützwand)
L 1123 Reichenhausen – Frankenheim Halbseitige Sperrung bis 30.06.2026 aufgrund Glasfaserausbau
L 1124 Oberkatz, Dörrensolzer Straße Halbseitige Sperrung bis 29.05.2026 Verlegung NS-Kabel und Hausanschluss
L 1126 Floh, Bahnhofstraße, Körler Straße – Höhnbergstraße (3. BA) Vollsperrung bis 15.07.2026 aufgrund Kanal- und Straßenbau, Umleitung ausgeschildert
L 2610 Schmalkalden OT Asbach, Schmalkalder Straße Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 29.05.2026 Grund Sicherungsmaßnahmen
L 2624 Walldorf, Werrabrücke Vollsperrung bis 23.04.2027 aufgrund Ersatzneubau Brücke, innerörtliche Umleitung über Behelfsbrücke und Industriegebiet ausgeschildert, Bitte beachten: Baustellenampel für die Zeit der Baumaßnahme auf B19 Höhe Ausfahrt Industriegebiet
L 2627 Ritschenhausen, Hauptstraße Vollsperrung bis 31.12.2026 aufgrund Straßen- und Kanalbau, Umleitung beschildert
L 2668 Rentwertshausen, Hauptstraße Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 31.07.2026 aufgrund Umverlegung Niederspannungskabel
K 81 Kaltennordheim, Kirchstraße/ Meininger Straße Vollsperrung bis 29.05.2026 aufgrund Heiratsmarkt, innerörtliche Umleitung
K 2522 Stedtlingen, Wilmarser Straße Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 29.05.2026 aufgrund Glasfaserausbau