Staugefahr: Hier kann es länger dauern

Das Landratsamt in Meiningen meldet wöchentlich aktuelle Verkehrsbehinderungen auf Bundes-, Landes- und Kreisstraßen im Landkreis Schmalkalden-Meiningen. Wegen Baustellen und damit einhergehenden Sperrungen müssen Kraftfahrer möglicherweise mehr Zeit einplanen, um ans Ziel zu kommen. B19 Auf-, und Abfahrt Fambach und Bereich Ölmühle Auf,- und Abfahrt B19 Fambach und Leistknoten bis Einfahrt Gewerbegebiet noch bis 19. Juli gesperrt. Vom 20. bis 29. Juli ist die Einfahrt Gewerbegebiet bis Knoten Winne gesperrt. Vom 30. Juli bis 14. August ist der Knoten Winne bis Auf- und Abfahrt B19 Fambach Fahrtrichtung Meiningen gesperrt, die Umleitung ist ausgeschildert. Achtung, die Vorfahrt ändert sich: Im Zuge der Fahrbahninstandsetzung werden im kompletten Bereich Ölmühle die Vorfahrtsregelungen geändert. Die ehemals abknickenden Vorfahrtsstraßen entfallen. Der Verkehr aus Richtung Brotterode-Trusetal sowie der von der B19 abfahrende Verkehr ist wartepflichtig!