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Staugefahr Hier kann es länger dauern

Durch etliche Baustellen im Landkreis Schmalkalden-Meiningen müssen sich Kraftfahrer auf längere Fahrzeiten einstellen.

Staugefahr: Hier kann es länger dauern
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Dieses Schild sieht man im Landkreis Schmalkalden-Meiningen wieder öfter. Foto: picture alliance/dpa

Das Landratsamt in Meiningen meldet wöchentlich aktuelle Verkehrsbehinderungen auf Bundes-, Landes- und Kreisstraßen im Landkreis Schmalkalden-Meiningen. Wegen Baustellen und damit einhergehenden Sperrungen müssen Kraftfahrer möglicherweise mehr Zeit einplanen, um ans Ziel zu kommen. B19 Auf-, und Abfahrt Fambach und Bereich Ölmühle Auf,- und Abfahrt B19 Fambach und Leistknoten bis Einfahrt Gewerbegebiet noch bis 19. Juli gesperrt. Vom 20. bis 29. Juli ist die Einfahrt Gewerbegebiet bis Knoten Winne gesperrt. Vom 30. Juli bis 14. August ist der Knoten Winne bis Auf- und Abfahrt B19 Fambach Fahrtrichtung Meiningen gesperrt, die Umleitung ist ausgeschildert. Achtung, die Vorfahrt ändert sich: Im Zuge der Fahrbahninstandsetzung werden im kompletten Bereich Ölmühle die Vorfahrtsregelungen geändert. Die ehemals abknickenden Vorfahrtsstraßen entfallen. Der Verkehr aus Richtung Brotterode-Trusetal sowie der von der B19 abfahrende Verkehr ist wartepflichtig!

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L 1118 Springstille, Suhler Straße Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage vom 20. bis 31. Juli aufgrund Hausanschluss

L 1124 Mittelsdorf, Kaltenwestheimer Straße Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage vom 20. Juli bis 4. September aufgrund der Verlegung eines Mittelspannungskabels

L 1124 Melkers, Melkerser Hauptstraße Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage vom 20. bis 24. Juli aufgrund Straßenreparatur Rippershäuser Straße

L 1128 Oberhof, Tambacher Straße Vollsperrung vom 18. bis 19. Juli aufgrund einer Veranstaltung, Umleitung ausgeschildert

L 1140 Rohr, Meininger Straße Halbseitige Sperrung vom 22. bis 24. Juli aufgrund Störungsbeseitigungen

L 1140 Wichtshausen, Hauptstraße Vollsperrung vom 22. Juli bis 20. November aufgrund Straßensanierung, Umleitung ausgeschildert

L 1131 Viernau, Meininger Straße Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage vom 27. Juli bis 19. Dezember aufgrund Störungsbeseitigungen

L 2621 Herpf, Schmiedgasse/ Obertorgasse Vollsperrung vom 27. Juli bis 21. August aufgrund Glasfaserausbau

K 84 Eckardts, Hauptstraße Vollsperrung vom 27. bis 31. Juli aufgrund Funkmastanbindung, Umleitung ausgeschildert

K 2520 Solz – Abzweig L 2619 Vollsperrung vom 3. bis 5. August jeweils 8 bis 16 Uhr aufgrund Baumfällarbeiten, Umleitung ausgeschildert

K 2520 Melkers, Rippershäuser Straße Vollsperrung vom 20. bis 24. Juli aufgrund Straßenreparatur, Umleitung ausgeschildert

K 2591 Zella-Mehlis, Alte Straße Halbseitige Sperrung bis 24. Juli aufgrund Sanierung defekter Einbauteile

L 1123 Reichenhausen – Frankenheim Halbseitige Sperrung bis 30 August aufgrund Glasfaserausbau

L 1123 Birx, Seifertser Straße Verkehrsbehinderungen bis 7. August aufgrund Glasfaserausbau

L 1124 OD Kaltensundheim, Mittelsdorfer Straße Halbseitige Sperrung bis 4. September aufgrund Glasfaserausbau

L 1124 Herpf – Melkers Halbseitige Sperrung bis 31. August aufgrund Glasfaserausbau

L 1126 Floh, Bahnhofstraße, Körler Straße – Höhnbergstraße (3. BA) Vollsperrung bis 31. Juli aufgrund Kanal- und Straßenbau, Umleitung ausgeschildert

L 1140 Dillstädt – Hauptstraße Verkehrsbehinderung bis 24. Juli aufgrund Ausbesserung Stützmauer

L 2619 Mehmels – Wasungen Halbseitige Sperrung bis 15. August aufgrund Glasfaserausbau

L 2619 Wahns – Unterkatz Halbseitige Sperrung bis 15 August aufgrund Glasfaserausbau

L 2624 Walldorf, Werrabrücke Vollsperrung bis 23 April 2027 aufgrund Ersatzneubau Brücke, innerörtliche Umleitung über Behelfsbrücke und Industriegebiet ausgeschildert.

L 2627 Ritschenhausen, Hauptstraße Vollsperrung bis 31. Dezember aufgrund Straßen- und Kanalbau, Umleitung ausgeschildert

L 2668 Rentwertshausen, Hauptstraße Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 31. Juli aufgrund Umverlegung Niederspannungskabel