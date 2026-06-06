Das Landratsamt in Meiningen meldet wöchentlich aktuelle Verkehrsbehinderungen auf Bundes-, Landes- und Kreisstraßen im Landkreis Schmalkalden-Meiningen. Wegen Baustellen und damit einhergehenden Sperrungen müssen Kraftfahrer möglicherweise mehr Zeit einplanen, um ans Ziel zu kommen. A 71 zwischen AS Oberhof bis AS Suhl/Zella-Mehlis Sperrung Tunnel Hochwald aufgrund Wartungsarbeiten, Richtungsfahrbahn Schweinfurt, vom 08.06.2026 bis 12.06.2026, jeweils 19.00 Uhr bis 06.00 Uhr, vom 15.06. bis 19.06, jeweils 19.00 Uhr bis 06.00 Uhr, Bedarfsumleitung U38 benutzen A 71 AS Oberhof Sperrung der Ausfahrten an der AS Oberhof sowie des Zubringers zur AS Oberhof aufgrund Auf-/Abbau Verkehrsführung vom 09.06.2026, 7.00 Uhr bis 11.06.2026, 18.00 Uhr, Umleitung zur AS Suhl/Zella-Mehlis ausgeschildert B 19 Wasungen, Obere Hauptstraße Halbseitige Sperrung vom 09.06.2026 bis 10.06.2026 aufgrund Reparatur Gas-Hausanschluss B 62 Benshausen – Zella-Mehlis Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage vom 08.06.2026 bis 26.06.2026 aufgrund Instandsetzungsmaßnahmen an der Eisenbahnüberführung L 1117 Rotterode, Rotteroder Hauptstraße Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage vom 08.06.2026 bis 03.07.2026 aufgrund Fassadenarbeiten L 1123 Reichenhausen – Frankenheim Halbseitige Sperrung bis 30.08.2026 aufgrund Glasfaserausbau L 1128 Oberhof, Tambacher Straße Vollsperrung am 07.06.2026 aufgrund Radsportveranstaltung, Umleitung ausgeschildert L 2627 Bibra, Bibraer Straße Halbseitige Sperrung vom 08.06.2026 bis 09.06.2026 aufgrund Reparatur Schmutzwasser-Hausanschluss K 2523 Schwarzbach – Kreuzung Schwallungen Vollsperrung am 10.06.2026 aufgrund Baumfällungen, Umleitung ausgeschildert K 2514 Näherstille - Grumbach Vollsperrung am 09.06.2026 aufgrund Baumpflegearbeiten, Umleitung ausgeschildert B 19 Wasungen, Schwallunger Straße Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 30.06.2026 aufgrund Neubau Stützmauer (Hangsicherung) B 19 Meiningen OT Helba, Dolmarstraße Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 19.06.2026 aufgrund Herstellung Hausanschluss L 1126 Floh, Bahnhofstraße, Körler Straße – Höhnbergstraße (3. BA) Vollsperrung bis 15.07.2026 aufgrund Kanal- und Straßenbau, Umleitung ausgeschildert L 2624 Walldorf, Werrabrücke Vollsperrung bis 23.04.2027 aufgrund Ersatzneubau Brücke, innerörtliche Umleitung über Behelfsbrücke und Industriegebiet ausgeschildert. Bitte beachten: Baustellenampel für die Zeit der Baumaßnahme auf B19 Höhe Ausfahrt Industriegebiet L 2627 Ritschenhausen, Hauptstraße Vollsperrung bis 31.12.2026 aufgrund Straßen- und Kanalbau, Umleitung ausgeschildert L 1124 OD Oberkatz, Aschenhäuser Straße/ Dörrensolzer Straße Halbseitige Sperrung bis 26.06.2026 aufgrund Glasfaserausbau