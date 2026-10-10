Staugefahr: Hier kann es länger dauern

L 1127 Brotterode, Schmalkalder Straße Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 24.10.2026 aufgrund Straßenbaumaßnahmen, Wanderbaustelle, dabei Vollsperrung im Zeitraum vom 12.10. bis 14.10.2026 und vom 21.10.2026 bis 23.10.2026 L 1026 Schmalkalden, Obertor Halbseitige Sperrung vom 12.10.2026 bis 24.10.2026 wegen Kabelverlegung L 1124 Unterweid, Mühlenstraße Verkehrsbehinderung vom 12.10.2026 bis 14.10.2026 aufgrund Baugrunduntersuchung am Brückenbauwerk L 1124 Mittelsdorf - Kaltenwestheim Halbseitige Sperrung vom 16.10.2026 bis 31.10.2026 aufgrund Glasfaserausbau L 1124 Kaltensundheim - Aschenhausen Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 07.11.2026 aufgrund Glasfaserausbau L 1126 Seligenthal – Trusetal (Stahlberg) Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage vom 12.10.2026 bis 23.10.2026 wegen Straßenbauarbeiten L 1127 Kleinschmalkalden, Brotteroder Straße Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 15.11.2026 aufgrund von Tief- und Straßenbauarbeiten. Zusätzlich: Vollsperrung vom 19.10.2026 bis 20.10.2026, aufgrund Fräs- und Asphaltarbeiten, Umleitung ausgeschildert L 1127 Brotterode, Schmalkalder Straße Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 24.10.2026 aufgrund Straßenbaumaßnahmen, Wanderbaustelle. Zusätzlich: Vollsperrung am 12.10.2026 sowie vom 21. bis 23.10.2026, aufgrund Fräs- und Asphaltarbeiten, Umleitung ausgeschildert L 1131 Neubrunn, Meininger Straße Halbseitige Sperrung vom 12.10.2026 bis 30.10.2026 aufgrund Glasfaserausbau L 1140 Dillstädt - Wichtshausen Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage vom 12.10.2026 bis 16.10.2026 aufgrund Baumfällarbeiten K 2529 Behrungen, Bahrastraße Vollsperrung vom 19.10.2026 bis 23.10.2026 aufgrund Arbeiten an Kanalisation und Wasserleitung, Umleitung ausgeschildert Verbindungsstraße Stepfershausen – Rippershausen Vollsperrung vom 12.10. bis 11.12.26 wegen Straßenquerung SuedLink Info für Zugfahrende: Sperrung Bahnverbindung Meiningen – Suhl – Erfurt bis 12.10.2026, 4 Uhr wegen Wartungsarbeiten am Brandleitetunnel, Fahrplanauskunft beachten. B 19 Fambach-Breitungen sowie Abfahrt Breitungen Sperrung der Fahrtrichtung Meiningen bis 06.11.2026 aufgrund Erneuerung der Fahrbahn, bisherige Pkw-Umleitung über Breitungen und Lkw-Umleitung über Dermbach bleibt bestehen B 285 Kaltennordheim, August-Bebel-Str./Eisenacher Str./ Altenbrunnenstr. Halbseitige Sperrung bis 31.10.2026 aufgrund Glasfaserausbau, Wanderbaustelle B 89 Vachdorf, Landstraße Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 30.10.2026 aufgrund Verlegung Niederspannungskabel L 1024 Breitungen, Winne-Hof Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 18.10.2026 aufgrund Glasfaserausbau L 1024 Breitungen, Winne-Siedlung Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 18.10.2026 aufgrund Glasfaserausbau L 1026 Helmers – Georgenzell Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 31.12.2026 aufgrund Straßenbauarbeiten L 1026 Rosa, Roßdorfer Straße Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 23.10.2026 aufgrund Kabelverlegung L 1028 Schnellbach, Nesselbergstraße Halbseitige Sperrung bis 17.10.2026 aufgrund Glasfaserausbau L 1123 Reichenhausen – Frankenheim Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 17.12.2026 aufgrund Glasfaserausbau L 1124 Meiningen, Henneberger Straße Vollsperrung Werrabrücke seit 28.09.2026 aufgrund von Brückenschäden, Umleitung über Werrastraße ausgeschildert L 1124 Herpf – Melkers Halbseitige Sperrung bis 15.10.2026 aufgrund Glasfaserausbau L 1124 Aschenhausen - Stepfershausen Halbseitige Sperrung bis 14.11.2026 aufgrund Glasfaserausbau L 1124 Unterweid – Einmündung K80 Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 12.11.2026 aufgrund Glasfaserausbau L 1131 Viernau, Meininger Straße Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 19.12.2026 aufgrund Tief- und Straßenbauarbeiten L 1140 Wichtshausen, Hauptstraße Vollsperrung bis 20.11.2026 aufgrund Straßensanierung, Umleitung ausgeschildert L 2619 Wasungen - Mehmels Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 30.10.2026 aufgrund Tiefbauarbeiten am Kabelnetz L 2619 Wasungen, Mehmelser Straße Halbseitige Sperrung bis 30.10.2026 aufgrund Tiefbauarbeiten L 2624 Walldorf, Werrabrücke Vollsperrung bis 23.04.2027 wegen Neubau Brücke, innerörtliche Umleitung über Behelfsbrücke und Industriegebiet ausgeschildert. Baustellenampel für die Zeit der Baumaßnahme auf B19 Höhe Ausfahrt Industriegebiet L 2627 Ritschenhausen, Hauptstraße Vollsperrung bis 31.12.2026 aufgrund Straßen- und Kanalbau, Umleitung ausgeschildert L 2668 Rentwertshausen, Hauptstraße Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 22.12.2026 aufgrund Umverlegung Niederspannungskabel K 2520 Solz, Meininger Straße Halbseitige Sperrung bis 17.10.2026 aufgrund Kanal- und Schachtsanierung Verbindungsstraße Utendorf – Meiningen Vollsperrung bis 30.10.2026 wegen Bankettarbeiten.