 
Region
Blaulicht
Meinung
Sport
Genuss & Freizeit
Bei uns daheim
Deutschland & Welt
Wirtschaft & Finanzen
Gesellschaft
  2. Region
  4. Meiningen

  6. Hier kann es länger dauern

Staugefahr Hier kann es länger dauern

Durch etliche Baustellen im Landkreis Schmalkalden-Meiningen müssen sich Kraftfahrer auf längere Fahrzeiten einstellen.

Staugefahr: Hier kann es länger dauern
1
Dieses Schild sieht man im Landkreis Schmalkalden-Meiningen wieder öfter. Foto: IMAGO/Rolf Poss

Das Landratsamt in Meiningen meldet wöchentlich aktuelle Verkehrsbehinderungen auf Bundes-, Landes- und Kreisstraßen im Landkreis Schmalkalden-Meiningen. Wegen Baustellen und damit einhergehenden Sperrungen müssen Kraftfahrer möglicherweise mehr Zeit einplanen, um ans Ziel zu kommen. A 71 zwischen AS Oberhof bis AS Suhl/Zella-Mehlis Sperrung Tunnel Hochwald aufgrund Wartungsarbeiten - Richtungsfahrbahn Schweinfurt vom 03.11.2026, 19.00 Uhr, bis 04.11.2026, 06.00 Uhr; Bedarfsumleitung U38 benutzen. Richtungsfahrbahn Sangerhausen vom 04.11.2026, 19.00 Uhr, bis 05.11.2026, 06.00 Uhr; Bedarfsumleitung U9 benutzen

Nach der Werbung weiterlesen

A 71 zwischen AS Gräfenroda bis AS Oberhof Sperrung Tunnel Rennsteig / Alte Burg aufgrund Wartungsarbeiten - Richtungsfahrbahn Schweinfurt vom 05.11.2026, 19.00 Uhr, bis 06.11.2026, 06.00 Uhr, Bedarfsumleitung U36 benutzen

B 19 Walldorf – Wasungen (beide Fahrtrichtungen) Verkehrsbehinderungen vom 02.11.2026 bis 06.11.2026 aufgrund Baugrunderkundung, Wanderbaustelle

B 89 Vachdorf, Landstraße Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 27.11.2026 aufgrund Verlegung Niederspannungskabel

L 1024 Brotterode, Inselbergstraße Halbseitige Sperrung vom 02.11.2026 bis 30.11.2026 aufgrund Dachsanierung

K 87 Breitungen, Salzunger Straße Halbseitige Sperrung vom 02.11.2026 bis 15.11.2026 aufgrund Glasfaserausbau

B 19 Fambach-Breitungen sowie Auffahrt Breitungen/Fambach Sperrung der Fahrtrichtung Meiningen bis 27.11.2026 aufgrund Erneuerung der Fahrbahn, bisherige Pkw-Umleitung über Breitungen und Lkw-Umleitung über Dermbach bleiben bestehen

L 1024 Breitungen, Winne-Hof Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 30.11.2026 aufgrund Glasfaserausbau

L 1024 Breitungen, Winne-Siedlung Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 30.11.2026 aufgrund Glasfaserausbau

L 1026 Helmers – Georgenzell Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 31.12.2026 aufgrund Straßenbauarbeiten

L 1123 Reichenhausen – Frankenheim Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 17.12.2026 aufgrund Glasfaserausbau

L 1124 Kaltensundheim - Aschenhausen Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 07.11.2026 aufgrund Glasfaserausbau

L 1124 Meiningen, Henneberger Straße Vollsperrung Werrabrücke seit 28.09.2026 aufgrund von Brückenschäden, Umleitung über Werrastraße ausgeschildert

L 1124 Aschenhausen - Stepfershausen Halbseitige Sperrung bis 14.11.2026 aufgrund Glasfaserausbau

L 1124 Unterweid – Einmündung K 80 Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 12.11.2026 aufgrund Glasfaserausbau

L 1127 Kleinschmalkalden, Brotteroder Straße Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 15.11.2026 aufgrund von Tief- und Straßenbauarbeiten

L 1127 Brotterode, Schmalkalder Straße Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 15.11.2026 aufgrund Straßenbaumaßnahmen, Wanderbaustelle

L 1131 Viernau, Meininger Straße Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 19.12.2026 aufgrund Tief- und Straßenbauarbeiten

L 1140 Wichtshausen, Hauptstraße Vollsperrung bis 20.11.2026 aufgrund Straßensanierung, Umleitung ausgeschildert

L 2618 Oepfershausen - Friedelshausen Halbseitige Sperrung bis 15.12.2026 aufgrund Glasfaserausbau

L 2618 Hümpfershausen - Friedelshausen Halbseitige Sperrung bis 15.12.2026 aufgrund Glasfaserausbau

L 2624 Walldorf, Werrabrücke Vollsperrung bis 23.04.2027 aufgrund Ersatzneubau Brücke, innerörtliche Umleitung über Behelfsbrücke und Industriegebiet ausgeschildert. Bitte beachten: Baustellenampel für die Zeit der Baumaßnahme auf B19 Höhe Ausfahrt Industriegebiet

L 2627 Ritschenhausen, Hauptstraße Vollsperrung bis 31.12.2026 aufgrund Straßen- und Kanalbau, Umleitung ausgeschildert

L 2668 Rentwertshausen, Hauptstraße Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 22.12.2026 aufgrund Umverlegung Niederspannungskabel

K 84 Eckardts - Zillbach Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 15.12.2026 aufgrund Glasfaserausbau

Gemeindeverbindungsstraße Stepfershausen – Rippershausen Vollsperrung bis 11.12.2026 aufgrund Straßenquerung Südlink