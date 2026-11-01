Staugefahr: Hier kann es länger dauern

L 1123 Reichenhausen – Frankenheim Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 17.12.2026 aufgrund Glasfaserausbau
L 1124 Kaltensundheim - Aschenhausen Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 07.11.2026 aufgrund Glasfaserausbau
L 1124 Meiningen, Henneberger Straße Vollsperrung Werrabrücke seit 28.09.2026 aufgrund von Brückenschäden, Umleitung über Werrastraße ausgeschildert
L 1124 Aschenhausen - Stepfershausen Halbseitige Sperrung bis 14.11.2026 aufgrund Glasfaserausbau
L 1124 Unterweid – Einmündung K 80 Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 12.11.2026 aufgrund Glasfaserausbau
L 1127 Kleinschmalkalden, Brotteroder Straße Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 15.11.2026 aufgrund von Tief- und Straßenbauarbeiten
L 1127 Brotterode, Schmalkalder Straße Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 15.11.2026 aufgrund Straßenbaumaßnahmen, Wanderbaustelle
L 1131 Viernau, Meininger Straße Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 19.12.2026 aufgrund Tief- und Straßenbauarbeiten
L 1140 Wichtshausen, Hauptstraße Vollsperrung bis 20.11.2026 aufgrund Straßensanierung, Umleitung ausgeschildert
L 2618 Oepfershausen - Friedelshausen Halbseitige Sperrung bis 15.12.2026 aufgrund Glasfaserausbau
L 2618 Hümpfershausen - Friedelshausen Halbseitige Sperrung bis 15.12.2026 aufgrund Glasfaserausbau
L 2624 Walldorf, Werrabrücke Vollsperrung bis 23.04.2027 aufgrund Ersatzneubau Brücke, innerörtliche Umleitung über Behelfsbrücke und Industriegebiet ausgeschildert. Bitte beachten: Baustellenampel für die Zeit der Baumaßnahme auf B19 Höhe Ausfahrt Industriegebiet
L 2627 Ritschenhausen, Hauptstraße Vollsperrung bis 31.12.2026 aufgrund Straßen- und Kanalbau, Umleitung ausgeschildert
L 2668 Rentwertshausen, Hauptstraße Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 22.12.2026 aufgrund Umverlegung Niederspannungskabel
K 84 Eckardts - Zillbach Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 15.12.2026 aufgrund Glasfaserausbau
Gemeindeverbindungsstraße Stepfershausen – Rippershausen Vollsperrung bis 11.12.2026 aufgrund Straßenquerung Südlink