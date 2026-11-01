Staugefahr: Hier kann es länger dauern

Das Landratsamt in Meiningen meldet wöchentlich aktuelle Verkehrsbehinderungen auf Bundes-, Landes- und Kreisstraßen im Landkreis Schmalkalden-Meiningen. Wegen Baustellen und damit einhergehenden Sperrungen müssen Kraftfahrer möglicherweise mehr Zeit einplanen, um ans Ziel zu kommen. A 71 zwischen AS Oberhof bis AS Suhl/Zella-Mehlis Sperrung Tunnel Hochwald aufgrund Wartungsarbeiten - Richtungsfahrbahn Schweinfurt vom 03.11.2026, 19.00 Uhr, bis 04.11.2026, 06.00 Uhr; Bedarfsumleitung U38 benutzen. Richtungsfahrbahn Sangerhausen vom 04.11.2026, 19.00 Uhr, bis 05.11.2026, 06.00 Uhr; Bedarfsumleitung U9 benutzen