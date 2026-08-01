Staugefahr: Hier kann es länger dauern

B 285 Melpers, Stellbergstraße halbseitige Sperrung bis 8.8.2026 aufgrund von Glasfaserausbau
L 1123 Reichenhausen – Frankenheim halbseitige Sperrung bis 30.8.2026 aufgrund von Glasfaserausbau
L 1123 Birx, Seifertser Straße Verkehrsbehinderungen bis 7.8.2026 aufgrund von Glasfaserausbau
L 1124 Mittelsdorf, Kaltenwestheimer Straße
Halbseitige Sperrung mit Ampel bis 4.9.2026 wegen Verlegen des Mittelspannungskabels
L 1124 Kaltensundheim, Mittelsdorfer Straße halbseitige Sperrung bis 4.9.2026 aufgrund von Glasfaserausbau
L 1124 Herpf – Melkers halbseitige Sperrung bis 31.8.2026 aufgrund von Glasfaserausbau
L 1131 Viernau, Meininger Straße halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 19.12.2026
wegen Tief- und Straßenbauarbeiten
L 1140 Wichtshausen, Hauptstraße Vollsperrung bis 20.11.2026 aufgrund von Straßensanierung, Umleitung ausgeschildert
L 2619 Mehmels – Wasungen halbseitige Sperrung bis 15.8.2026 aufgrund von Glasfaserausbau
L 2619 Wahns – Unterkatz halbseitige Sperrung bis 15.8.2026 wegen Glasfaserausbau
L 2621 Herpf, Schmiedgasse/ Obertorgasse Vollsperrung bis 21.8.2026 aufgrund von Glasfaserausbau, Umleitung ausgeschildert
L 2624 Walldorf, Werrabrücke
Vollsperrung bis 23.4.2027 wegen Ersatzneubau Brücke, innerörtliche Umleitung ausgeschildert,
L 2627 Ritschenhausen, Hauptstraße
Vollsperrung bis 31.12.2026 wegen Straßen- und Kanalbau, Umleitung ausgeschildert
L 2668 Rentwertshausen, Hauptstraße halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 31.07.2026 wegen Umverlegung Niederspannungskabel
Info für Zugreisende: Sperrung Bahnstrecke Meiningen – Suhl – Erfurt bis 11.10.2026 wegen von Wartungsarbeiten am Brandleitetunnel, Fahrplanauskunft beachten.