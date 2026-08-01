Staugefahr: Hier kann es länger dauern

Das Landratsamt in Meiningen meldet aktuelle Verkehrsbehinderungen auf Bundes-, Landes- und Kreisstraßen im Kreisgebiet. Wegen Baustellen und damit einhergehenden Sperrungen müssen Kraftfahrer möglicherweise mehr Zeit einplanen, um ans Ziel zu kommen: Sperrung Auf-, und Abfahrt Fambach B19 und Bereich Oelmühle vom 30.7.2026 bis 14.8.2026 – einschließlich Kreuzungsbereich Knoten Winne bis Auf- und Abfahrt, B19 Fambach Richtung Meiningen, Umleitung ausgeschildert