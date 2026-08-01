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Staugefahr Hier kann es länger dauern

Durch etliche Baustellen im Landkreis Schmalkalden-Meiningen müssen sich Kraftfahrer auf längere Fahrzeiten einstellen.

Staugefahr: Hier kann es länger dauern
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Dieses Schild sieht man im Landkreis Schmalkalden-Meiningen wieder öfter. Foto: picture alliance/dpa

Das Landratsamt in Meiningen meldet aktuelle Verkehrsbehinderungen auf Bundes-, Landes- und Kreisstraßen im Kreisgebiet. Wegen Baustellen und damit einhergehenden Sperrungen müssen Kraftfahrer möglicherweise mehr Zeit einplanen, um ans Ziel zu kommen: Sperrung Auf-, und Abfahrt Fambach B19 und Bereich Oelmühle vom 30.7.2026 bis 14.8.2026 – einschließlich Kreuzungsbereich Knoten Winne bis Auf- und Abfahrt, B19 Fambach Richtung Meiningen, Umleitung ausgeschildert

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B 19 Walldorf – Zufahrt Gewerbegebiet halbseitige Sperrung mit Ampelanlage vom 3.08.2026 bis 14.8.2026 wegen Notsicherung Brückenbauwerk

L 1028 Schnellbach – Nesselhof, Höhe Diabaswerk halbseitige Sperrung mit Ampelanlage vom 10.8.2026 bis 12.8.2026 wegen Sanierung Einfahrtsbereich

L 1123 Frankenheim, Birxer Straße halbseitige Sperrung vom 3.8.2026 bis 30.8.2026 aufgrund von Glasfaserausbau

L 1123 Aschenhausen - Stepfershausen halbseitige Sperrung vom 3.8.2026 bis 14.11.2026 aufgrund von Glasfaserausbau

L 1126 Floh/Seligenthal, Bahnhofstraße zw. Stiller Rain – Höhnbergstraße Vollsperrung vom 3.8.2026 bis 9.10.2026 aufgrund von Straßenbau, Umleitung ausgeschildert

L 2610 Schmalkalden, Asbacher Straße Halbseitige Sperrung mit Ampel bis 8.8.2026 wegen Beseitigung Havarie Gas/Wasser

L 2668 Wolfmannshausen, Queienfelder Straße Vollsperrung am 6.8.2026 aufgrund Sanierung Schachtabdeckung, innerörtliche Umleitung ausgeschildert

K 84 Eckardts, Hauptstraße Vollsperrung bis 7.8.2026 aufgrund Funkmastanbindung, Umleitung ausgeschildert

K 2520 Solz – Abzweig L 2619 Vollsperrung vom 3.8.2026 bis 5.8.2026, jeweils 8 Uhr bis 16 Uhr wegen Baumfällarbeiten, Umleitung ausgeschildert

B 285 Melpers, Stellbergstraße halbseitige Sperrung bis 8.8.2026 aufgrund von Glasfaserausbau

L 1123 Reichenhausen – Frankenheim halbseitige Sperrung bis 30.8.2026 aufgrund von Glasfaserausbau

L 1123 Birx, Seifertser Straße Verkehrsbehinderungen bis 7.8.2026 aufgrund von Glasfaserausbau

L 1124 Mittelsdorf, Kaltenwestheimer Straße

Halbseitige Sperrung mit Ampel bis 4.9.2026 wegen Verlegen des Mittelspannungskabels

L 1124 Kaltensundheim, Mittelsdorfer Straße halbseitige Sperrung bis 4.9.2026 aufgrund von Glasfaserausbau

L 1124 Herpf – Melkers halbseitige Sperrung bis 31.8.2026 aufgrund von Glasfaserausbau

L 1131 Viernau, Meininger Straße halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 19.12.2026

wegen Tief- und Straßenbauarbeiten

L 1140 Wichtshausen, Hauptstraße Vollsperrung bis 20.11.2026 aufgrund von Straßensanierung, Umleitung ausgeschildert

L 2619 Mehmels – Wasungen halbseitige Sperrung bis 15.8.2026 aufgrund von Glasfaserausbau

L 2619 Wahns – Unterkatz halbseitige Sperrung bis 15.8.2026 wegen Glasfaserausbau

L 2621 Herpf, Schmiedgasse/ Obertorgasse Vollsperrung bis 21.8.2026 aufgrund von Glasfaserausbau, Umleitung ausgeschildert

L 2624 Walldorf, Werrabrücke

Vollsperrung bis 23.4.2027 wegen Ersatzneubau Brücke, innerörtliche Umleitung ausgeschildert,

L 2627 Ritschenhausen, Hauptstraße

Vollsperrung bis 31.12.2026 wegen Straßen- und Kanalbau, Umleitung ausgeschildert

L 2668 Rentwertshausen, Hauptstraße halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 31.07.2026 wegen Umverlegung Niederspannungskabel

Info für Zugreisende: Sperrung Bahnstrecke Meiningen – Suhl – Erfurt bis 11.10.2026 wegen von Wartungsarbeiten am Brandleitetunnel, Fahrplanauskunft beachten.