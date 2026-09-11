Staugefahr: Hier kann es länger dauern

L 1028 Nesselhof Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 04.10.2026 aufgrund von Glasfaserausbau
L 1124 Mittelsdorf, Kaltenwestheimer Straße
Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 30.09.2026 wegen Verlegung Mittelspannungskabel
L 1124 Herpf – Melkers Halbseitige Sperrung bis 15.10.2026 aufgrund von Glasfaserausbau
L 1124 Aschenhausen - Stepfershausen
Halbseitige Sperrung bis 14.11.2026 aufgrund von Glasfaserausbau
L 1124 Kaltenwestheim - Unterweid Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 26.09.2026 aufgrund von Glasfaserausbau
L 1124 Kaltensundheim - Aschenhausen
Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 26.09.2026 aufgrund von Glasfaserausbau
L 1126 Seligenthal – Trusetal (Stahlberg)
Vollsperrung bis 21.09.2026 aufgrund von Beseitigung Windbruch, Umleitung ausgeschildert
L 1126 Floh/Seligenthal, Bahnhofstraße zw. Stiller Rain – Höhnbergstraße Vollsperrung bis 09.10.2026 aufgrund von Straßenbau, Umleitung ausgeschildert
L 1127 Kleinschmalkalden, Brotteroder Straße Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 15.11.2026 aufgrund von Tief- und Straßenbauarbeiten
L 1131 Rohr, Ellingshäuser Straße
Halbseitige Sperrung bis 18.09.2026 aufgrund von Glasfaserausbau
L 1131 Schwarza, Hauptstraße
Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 20.09.2026 aufgrund von Störungsbeseitigungen
L 1131 Viernau, Meininger Straße Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 19.12.2026
aufgrund von Tief- und Straßenbauarbeiten
L 1140 Wichtshausen, Hauptstraße
Vollsperrung bis 20.11.2026 wegen Straßensanierung, Umleitung ausgeschildert
L 2624 Walldorf, Werrabrücke Vollsperrung bis 23.04.2027 wegen Ersatzneubau Brücke,
innerörtliche Umleitung über Behelfsbrücke und Industriegebiet ausgeschildert, Beachte: Baustellenampel für die Zeit der Baumaßnahme auf B19 Höhe Ausfahrt Industriegebiet
L 2627 Ritschenhausen, Hauptstraße
Vollsperrung bis 31.12.2026 aufgrund von Straßen- und Kanalbau, Umleitung ausgeschildert
L 2668 Rentwertshausen, Hauptstraße
Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 30.09.2026 wegen Umverlegung Niederspannungskabel
L 2668 Wolfmannshausen, Queienfelder Straße
Halbseitige Sperrung bis 19.09.2026 wegen Gehwegsanierung
Info für Zugfahrende:
Sperrung Bahnverbindung Meiningen – Suhl – Erfurt bis 11.10.2026 aufgrund Wartungsarbeiten am Brandleitetunnel