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Staugefahr Hier kann es länger dauern

Durch Baustellen im Landkreis Schmalkalden-Meiningen müssen sich Kraftfahrer auf längere Fahrzeiten einstellen.

Staugefahr: Hier kann es länger dauern
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Dieses Schild sieht man im Landkreis Schmalkalden-Meiningen wieder öfter. Foto: IMAGO/Rolf Poss

Das Landratsamt in Meiningen meldet wöchentlich aktuelle Verkehrsbehinderungen auf Bundes-, Landes- und Kreisstraßen im Landkreis Schmalkalden-Meiningen. Wegen Baustellen und damit einhergehenden Sperrungen müssen Kraftfahrer möglicherweise mehr Zeit einplanen, um ans Ziel zu kommen.

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B 19 Fambach-Breitungen sowie Abfahrt Breitungen Sperrung der Fahrtrichtung Eisenach bis 20.09.2026, ab 21.09.2026 bis 06.11.2026 Erneuerung der Fahrbahn Fahrtrichtung Meiningen, Pkw-Umleitung über Breitungen und Lkw-Umleitung über Dermbach bleibt wie bisher bestehen

B 89 Vachdorf, Landstraße Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage vom 14.09.2026 bis 30.10.2026 wegen Verlegung Niederspannungskabel

L 1026 Rosa, Roßdorfer Straße Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage vom 17.09.2026 bis 23.10.2026 wegen Kabelverlegung

L 2619 Wasungen - Mehmels Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 24.09.2026

wegen Störungsbeseitigung Kabelnetz

L 2619 Wasungen, Mehmelser Straße Halbseitige Sperrung bis 06.10.2026 aufgrund von Glasfaserausbau

B 62 Zella-Mehlis, Suhler Straße (Höhe Einmündung Am Schießstand) Sperrung einer Fahrspur bis 09.10.2026 wegen Verlegung Mittelspannungskabel

L 1028 Schnellbach, Nesselbergstraße

Halbseitige Sperrungen bis 17.10.2026 aufgrund von Glasfaserausbau

L 1028 Nesselhof Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 04.10.2026 aufgrund von Glasfaserausbau

L 1124 Mittelsdorf, Kaltenwestheimer Straße

Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 30.09.2026 wegen Verlegung Mittelspannungskabel

L 1124 Herpf – Melkers Halbseitige Sperrung bis 15.10.2026 aufgrund von Glasfaserausbau

L 1124 Aschenhausen - Stepfershausen

Halbseitige Sperrung bis 14.11.2026 aufgrund von Glasfaserausbau

L 1124 Kaltenwestheim - Unterweid Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 26.09.2026 aufgrund von Glasfaserausbau

L 1124 Kaltensundheim - Aschenhausen

Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 26.09.2026 aufgrund von Glasfaserausbau

L 1126 Seligenthal – Trusetal (Stahlberg)

Vollsperrung bis 21.09.2026 aufgrund von Beseitigung Windbruch, Umleitung ausgeschildert

L 1126 Floh/Seligenthal, Bahnhofstraße zw. Stiller Rain – Höhnbergstraße Vollsperrung bis 09.10.2026 aufgrund von Straßenbau, Umleitung ausgeschildert

L 1127 Kleinschmalkalden, Brotteroder Straße Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 15.11.2026 aufgrund von Tief- und Straßenbauarbeiten

L 1131 Rohr, Ellingshäuser Straße

Halbseitige Sperrung bis 18.09.2026 aufgrund von Glasfaserausbau

L 1131 Schwarza, Hauptstraße

Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 20.09.2026 aufgrund von Störungsbeseitigungen

L 1131 Viernau, Meininger Straße Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 19.12.2026

aufgrund von Tief- und Straßenbauarbeiten

L 1140 Wichtshausen, Hauptstraße

Vollsperrung bis 20.11.2026 wegen Straßensanierung, Umleitung ausgeschildert

L 2624 Walldorf, Werrabrücke Vollsperrung bis 23.04.2027 wegen Ersatzneubau Brücke,

innerörtliche Umleitung über Behelfsbrücke und Industriegebiet ausgeschildert, Beachte: Baustellenampel für die Zeit der Baumaßnahme auf B19 Höhe Ausfahrt Industriegebiet

L 2627 Ritschenhausen, Hauptstraße

Vollsperrung bis 31.12.2026 aufgrund von Straßen- und Kanalbau, Umleitung ausgeschildert

L 2668 Rentwertshausen, Hauptstraße

Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 30.09.2026 wegen Umverlegung Niederspannungskabel

L 2668 Wolfmannshausen, Queienfelder Straße

Halbseitige Sperrung bis 19.09.2026 wegen Gehwegsanierung

Info für Zugfahrende:

Sperrung Bahnverbindung Meiningen – Suhl – Erfurt bis 11.10.2026 aufgrund Wartungsarbeiten am Brandleitetunnel