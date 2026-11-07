Das Landratsamt in Meiningen meldet wöchentlich aktuelle Verkehrsbehinderungen auf Bundes-, Landes- und Kreisstraßen im Landkreis Schmalkalden-Meiningen. In diesen Bereichen müssen Kraftfahrer möglicherweise mehr Zeit einplanen, um ans Ziel zu kommen.Die folgenden Baustellen wurden in dieser Woche neu gemeldet: B 19 Meiningen - Walldorf Verkehrsbehinderungen vom 09.11.2026 bis 10.11.2026 aufgrund Bohrkernentnahme L 1124 Herpf, Walldorfer Straße Vollsperrung vom 09.11.2026 bis 13.11.2026 aufgrund Errichtung Hausanschluss,Umleitung ausgeschildert K 2521 Erbenhausen - Schafhausen Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 18.12.2026 aufgrund Neubau Hochbehälter B285/K2521 Reichenhausen – Erbenhausen halbseitige Sperrung bis 31.12.2026 aufgrund Verlegung Trinkwasserleitung Die folgenden Baustellen bestehen bereits länger: B 19 Fambach-Breitungen sowie Auffahrt Breitungen/Fambach Sperrung der Fahrtrichtung Meiningen bis 27.11.2026 aufgrund Erneuerung der Fahrbahn, bisherige Pkw-Umleitung über Breitungen und Lkw-Umleitung über Dermbach bleibt bestehen B 89 Vachdorf, Landstraße Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 27.11.2026 aufgrund Verlegung Niederspannungskabel L 1024 Brotterode, Inselbergstraße Halbseitige Sperrung bis 30.11.2026 aufgrund Dachsanierung L 1024 Breitungen, Winne-Hof Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 30.11.2026 aufgrund Glasfaserausbau L 1024 Breitungen, Winne-Siedlung Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 30.11.2026 aufgrund Glasfaserausbau L 1026 Helmers – Georgenzell Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 31.12.2026 aufgrund Straßenbauarbeiten L 1123 Reichenhausen – Frankenheim Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 17.12.2026 aufgrund Glasfaserausbau L 1124 Meiningen, Henneberger Straße Vollsperrung Werrabrücke seit 28.09.2026 aufgrund von Brückenschäden, Umleitung über Werrastraße ausgeschildert L 1124 Aschenhausen - Stepfershausen Halbseitige Sperrung bis 14.11.2026 aufgrund Glasfaserausbau L 1124 Unterweid – Einmündung K80 Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 12.11.2026 aufgrund Glasfaserausbau L 1127 Kleinschmalkalden, Brotteroder Straße Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 15.11.2026 aufgrund von Tief- und Straßenbauarbeiten L 1127 Brotterode, Schmalkalder Straße Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 15.11.2026 aufgrund Straßenbaumaßnahmen, Wanderbaustelle L 1131 Viernau, Meininger Straße Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 19.12.2026 aufgrund Tief- und Straßenbauarbeiten L 1140 Wichtshausen, Hauptstraße Vollsperrung bis 20.11.2026 aufgrund Straßensanierung, Umleitung ausgeschildert L 2618 Oepfershausen - Friedelshausen Halbseitige Sperrung bis 15.12.2026 aufgrund Glasfaserausbau L 2618 Hümpfershausen - Friedelshausen Halbseitige Sperrung bis 15.12.2026 aufgrund Glasfaserausbau L 2624 Walldorf, Werrabrücke Vollsperrung bis 23.04.2027 aufgrund Ersatzneubau Brücke, innerörtliche Umleitung über Behelfsbrücke und Industriegebiet ausgeschildert, Bitte beachten: Baustellenampel für die Zeit der Baumaßnahme auf B19 Höhe Ausfahrt Industriegebiet L 2627 Ritschenhausen, Hauptstraße Vollsperrung bis 31.12.2026 aufgrund Straßen- und Kanalbau, Umleitung ausgeschildert L 2668 Rentwertshausen, Hauptstraße Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 22.12.2026 aufgrund Umverlegung Niederspannungskabel K 84 Eckardts - Zillbach Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 15.12.2026 aufgrund Glasfaserausbau K 87 Breitungen, Salzunger Straße Halbseitige Sperrung bis 15.11.2026 aufgrund Glasfaserausbau Gemeindeverbindungsstraße Stepfershausen – Rippershausen Vollsperrung bis 11.12.2026 aufgrund Straßenquerung Südlink