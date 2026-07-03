Das Landratsamt meldet wöchentlich Verkehrsbehinderungen auf Bundes-, Landes- und Kreisstraßen im Landkreis Schmalkalden-Meiningen. Wegen Baustellen und damit einhergehenden Sperrungen müssen Kraftfahrer möglicherweise mehr Zeit einplanen, um ans Ziel zu kommen. NEU BAB A 71 zwischen AS Meiningen-Süd und AS Rentwertshausen Sperrung Tunnel Eichelberg aufgrund Wartungsarbeiten Richtungsfahrbahn Schweinfurt vom 13.07.2026, 18.00 Uhr bis 14.07.2026, 06.00 Uhr, vom 14.07.2026, 19.00 Uhr bis 15.07.2026, 06.00 Uhr, Bedarfsumleitung U 44 benutzen Sperrung Auf-, und Abfahrt Fambach B19 und Bereich Oelmühle bis 19.07.2026 – Auf,- und Abfahrt B19 Fambach und Leistknoten bis Einfahrt Gewerbegebiet vom 20.07.2026 bis 29.07.2026 – Einfahrt Gewerbegebiet bis Knoten Winne vom 30.07.2026 bis 14.08.2026 – einschließlich Kreuzungsbereich Knoten Winne bis Auf,- und Abfahrt B19 Fambach Fahrtrichtung Meiningen, Umleitung ausgeschildert B 19 Walldorf/Zufahrt Gewerbegebiet – Wasungen Verkehrsbehinderungen vom 13.07.2026 bis 15.07.2026 aufgrund Vermessungsarbeiten B 62 Zella-Mehlis, Talstraße Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 17.07.2026 aufgrund Rohrbruch L 1124 Mittelsdorf, Kaltenwestheimer Straße Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage vom 20.07.2026 bis 04.09.2026 aufgrund Verlegung Mittelspannungskabel L 1124 Melkers, Melkerser Hauptstraße Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage vom 20.07.2026 bis 24.07.2026 aufgrund Straßenreparatur Rippershäuser Straße L 1124 OD Kaltensundheim, Mittelsdorfer Straße Halbseitige Sperrung bis 04.09.2026 aufgrund Glasfaserausbau L 1126 Floh, Bahnhofstraße, Körler Straße – Höhnbergstraße (3. BA) Vollsperrung bis 31.07.2026 aufgrund Kanal- und Straßenbau, Umleitung ausgeschildert L 1140 Rohr, Meininger Straße Halbseitige Sperrung vom 22.07.2026 bis 24.07.2026 aufgrund Störungsbeseitigungen L 2619 Wasungen, Mehmelser Straße Vollsperrung am 15.07.2026, 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr aufgrund Straßenreparatur, Umleitung ausgeschildert K 82 Kaltenlengsfeld – Abzweig L 2618 Vollsperrung vom 13.07.2026 bis 17.07.2026 aufgrund Straßenreparatur, Umleitung ausgeschildert K 84 Eckardts, Hauptstraße Vollsperrung vom 27.07.2026 bis 31.07.2026 aufgrund Funkmastanbindung, Umleitung ausgeschildert K 2520 Solz – Abzweig L 2619 Vollsperrung vom 03.08.2026 bis 05.08.2026, jeweils 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr aufgrund Baumfällarbeiten, Umleitung ausgeschildert K 2520 Melkers, Rippershäuser Straße Vollsperrung vom 20.07.2026 bis 24.07.2026 aufgrund Straßenreparatur, Umleitung ausgeschildert K 2523 Wasungen, Schwarzbacher Straße Vollsperrung am 16.07.2026, 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr aufgrund Wartungsarbeiten DB-Brücke, Umleitung ausgeschildert Wichtige Information für Zugfahrende: Schienenersatzverkehr zwischen Zella-Mehlis und Gräfenroda auf der Strecke Meiningen – Suhl – Erfurt sowohl für RE und STB vom 11.07.2026 bis 11.10.2026 aufgrund Sperrung Brandleitetunnel, Bitte geänderte Fahrpläne beachten! BEREITS BEKANNT L 1123 Birx, Seifertser Straße Verkehrsbehinderungen bis 07.08.2026 aufgrund Glasfaserausbau L 1124 Herpf – Melkers Halbseitige Sperrung bis 31.08.2026 aufgrund Glasfaserausbau L 1125 Frankenheim, Alleestraße Vollsperrung bis 18.07.2026 aufgrund Straßeninstandsetzung, Umleitung ausgeschildert L 2619 Mehmels – Wasungen Halbseitige Sperrung bis 15.08.2026 aufgrund Glasfaserausbau L 2619 Wahns – Unterkatz Halbseitige Sperrung bis 15.08.2026 aufgrund Glasfaserausbau L 1123 Reichenhausen – Frankenheim Halbseitige Sperrung bis 30.08.2026 aufgrund Glasfaserausbau L 2624 Walldorf, Werrabrücke Vollsperrung bis 23.04.2027 aufgrund Ersatzneubau Brücke, innerörtliche Umleitung über Behelfsbrücke und Industriegebiet ausgeschildert. Bitte beachten: Baustellenampel für die Zeit der Baumaßnahme auf B19 Höhe Ausfahrt Industriegebiet L 2627 Ritschenhausen, Hauptstraße Vollsperrung bis 31.12.2026 aufgrund Straßen- und Kanalbau, Umleitung ausgeschildert L 2668 Rentwertshausen, Hauptstraße Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 31.07.2026 aufgrund Umverlegung Niederspannungskabel