Staugefahr: Hier kann es länger dauern

B 19 Walldorf – Wasungen Halbseitige Sperrung bis 08.10.2026 wegen Baugrunduntersuchung
B 285 Kaltennordheim, August-Bebel-Str./Eisenacher Str./ Altenbrunnenstr. Halbseitige Sperrung bis 31.10.2026 aufgrund Glasfaserausbau, Wanderbaustelle
B 62 Zella-Mehlis, Suhler Straße (Höhe Einmündung Am Schießstand)
Sperrung einer Fahrspur bis 09.10.2026 aufgrund Verlegung Mittelspannungskabel
B 89 Vachdorf Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 30.10.2026 aufgrund Verlegung Niederspannungskabel
L 1024 Breitungen, Winne-Hof Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 18.10.2026 aufgrund Glasfaserausbau
L 1024 Breitungen, Winne-Siedlung Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 18.10.2026 aufgrund Glasfaserausbau
L 1026 Helmers – Georgenzell Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 31.12.2026 aufgrund Straßenbauarbeiten
L 1026 Rosa, Roßdorfer Straße
Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 23.10.2026 aufgrund Kabelverlegung
L 1028 Schnellbach, Nesselbergstraße
Halbseitige Sperrung bis 17.10.2026 aufgrund Glasfaserausbau
L 1124 Meiningen, Henneberger Straße
Sperrung Werrabrücke seit 28.09.2026 aufgrund von Brückenschäden, Umleitung über Werrastraße ausgeschildert
L 1124 Herpf – Melkers Halbseitige Sperrung bis 15.10.2026 aufgrund Glasfaserausbau
L 1124 Aschenhausen - Stepfershausen
Halbseitige Sperrung bis 14.11.2026 aufgrund Glasfaserausbau
L 1124 Kaltensundheim - Aschenhausen
Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 23.10.2026 aufgrund Glasfaserausbau
L 1126 Floh/Seligenthal, Bahnhofstraße zw. Stiller Rain – Höhnbergstraße Vollsperrung bis 09.10.2026 aufgrund Straßenbau, Umleitung ausgeschildert
L 1126 Seligenthal – Trusetal (Stahlberg) Vollsperrung bis 12.10.2026 aufgrund von Beseitigung Windbruch, Umleitung ausgeschildert
L 1127 Kleinschmalkalden, Brotteroder Straße Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 15.11.2026 aufgrund von Tief- und Straßenbauarbeiten
L 1127 Brotterode, Schmalkalder Straße
Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 24.10.2026 aufgrund Straßenbaumaßnahmen, Wanderbaustelle
L 1131 Viernau, Meininger Straße
Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 19.12.2026 aufgrund Tief- und Straßenbauarbeiten
L 1140 Wichtshausen, Hauptstraße
Vollsperrung bis 20.11.2026 aufgrund Straßensanierung, Umleitung ausgeschildert
L 2624 Walldorf, Werrabrücke
Vollsperrung bis 23.04.2027 aufgrund Ersatzneubau Brücke, innerörtliche Umleitung über Behelfsbrücke und Industriegebiet ausgeschildert. Bitte beachten: Baustellenampel für die Zeit der Baumaßnahme auf B19 Höhe Ausfahrt Industriegebiet
L 2627 Ritschenhausen, Hauptstraße
Vollsperrung bis 31.12.2026 aufgrund Straßen- und Kanalbau, Umleitung ausgeschildert
K 2520 Solz, Meininger Straße Halbseitige Sperrung bis 17.10.2026 aufgrund Kanal- und Schachtsanierung
Gemeindeverbindungsstraße Utendorf – Meiningen Vollsperrung bis 30.10.2026 aufgrund Bankettarbeiten
Info für Zugfahrende: Sperrung Bahnverbindung Meiningen – Suhl – Erfurt bis 11.10.2026 aufgrund Wartungsarbeiten am Brandleitetunnel, Fahrplanauskunft beachten