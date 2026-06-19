Staugefahr: Hier kann es länger dauern

Das Landratsamt in Meiningen meldet wöchentlich aktuelle Verkehrsbehinderungen auf Bundes-, Landes- und Kreisstraßen im Landkreis Schmalkalden-Meiningen. Wegen Baustellen und damit einhergehenden Sperrungen müssen Kraftfahrer möglicherweise mehr Zeit einplanen, um ans Ziel zu kommen. NEU A 71 zwischen AS Oberhof bis AS Suhl/Zella-Mehlis Sperrung Tunnel Hochwald aufgrund Wartungsarbeiten Richtungsfahrbahn Schweinfurt vom 23.06.2026 bis 24.06.2026, jeweils 19.00 Uhr bis 06.00 Uhr, Bedarfsumleitung U38 benutzen Richtungsfahrbahn Sangerhausen vom 22.06.2026 bis 23.06.2026, jeweils 19.00 Uhr bis 06.00 Uhr, vom 24.06.2026 bis 26.06.2026, jeweils 19.00 Uhr bis 06.00 Uhr, vom 01.07.2026 bis 03.07.2026, jeweils 19.00 Uhr bis 06.00 Uhr, vom 06.07.2026 bis 07.07.2026, jeweils 19.00 Uhr bis 06.00 Uhr, Bedarfsumleitung U9 benutzen A 71 zwischen AS Oberhof bis AS Suhl/Zella-Mehlis Sperrung Tunnel Berg-Bock aufgrund Wartungsarbeiten Richtungsfahrbahn Schweinfurt vom 01.07.2026 bis 03.07.2026, jeweils 19.00 Uhr bis 06.00 Uhr, Bedarfsumleitung U40/U48 benutzen Richtungsfahrbahn Sangerhausen vom 29.06.2026 bis 01.07.2026, jeweils 19.00 Uhr bis 06.00 Uhr, Bedarfsumleitung U7/U9 benutzen L 1024 Trusetal, Brotteroder Straße Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage vom 29.06.2026 bis 10.07.2026 aufgrund Errichtung Betonmast und Rückbau Freileitung L 1126/ L 1024/ L 1127 Bad Liebenstein – Brotterode-Trusetal – Bad Liebenstein Verkehrsbehinderungen vom 26.06.2026 bis 28.06.2026 aufgrund Radveranstaltung, Streckenverlauf: Bad Liebenstein – Bairoda – Trusetal – Brotterode – Steinbach – Bad Liebenstein, geänderte Straßenführung: Fahrtrichtung entgegen des Streckenverlaufes (Bad Liebenstein -Steinbach – Brotterode – Trusetal – Bairoda – Bad Liebenstein) gesperrt, Umleitung U1 benutzen L 1117 Struth-Helmershof, Hauptstraße Halbseitige Sperrung am 24.06.2026 aufgrund Mastwechsel L 1131 OD Exdorf, Cronlachstraße Vollsperrung am 28.06.2026 aufgrund Jahrfeier, Umleitung ausgeschildert K 87 Breitungen, Salzunger Straße Halbseitige Sperrung vom 26.06.2026 bis 01.07.2026 aufgrund Versetzung Straßenleuchte K 2513 Breitenbach, Christeser Straße Vollsperrung am 27.06.2026, 14.00 Uhr bis 21.00 Uhr aufgrund Backhausfest, Umleitung ausgeschildert Gemeindeverbindungsstraße Schmalkalden-Trusetal (Waldhausstraße) Vollsperrung vom 25.06.2026 bis 29.06.2026 aufgrund Oberflächeninstandsetzung, Umleitung ausgeschildert Rennsteigstaffellauf am 21.06.2025 Verkehrsbehinderungen, temporäre Sperrungen aufgrund von Straßenquerungen - L 2623 Rennsteigkreuzung - Schmücke 05:00 bis 13:00 Uhr - L 1129 Schmücke – Rondell Oberhof 05:00 bis 13:00 Uhr - L 1128 Oberschönau – Grenzadler Oberhof 06:30 bis 09:30 Uhr