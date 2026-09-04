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Staugefahr Hier kann es länger dauern

Durch etliche Baustellen im Landkreis Schmalkalden-Meiningen müssen sich Kraftfahrer auf längere Fahrzeiten einstellen.

Staugefahr: Hier kann es länger dauern
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Dieses Schild sieht man im Landkreis Schmalkalden-Meiningen wieder öfter. Foto: IMAGO/Rolf Poss

Das Landratsamt in Meiningen meldet wöchentlich aktuelle Verkehrsbehinderungen auf Bundes-, Landes- und Kreisstraßen im Landkreis Schmalkalden-Meiningen. Wegen Baustellen und damit einhergehenden Sperrungen müssen Kraftfahrer möglicherweise mehr Zeit einplanen, um ans Ziel zu kommen.

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A 71 zwischen AS Oberhof bis AS Suhl/Zella-Mehlis Sperrung Tunnel Berg-Bock in beide Fahrtrichtungen am 26.09.2026, von 12.00 bis 19.00 Uhr aufgrund Durchführung einer Sicherheitsübung, Bedarfsumleitung U40/U48/U7 benutzen

B 19 Fambach-Breitungen sowie Abfahrt Breitungen Sperrung der Fahrtrichtung Meiningen vom 21.09.2026 bis 06.11.2026 aufgrund Erneuerung der Fahrbahn, bisherige Pkw-Umleitung über Breitungen und Lkw-Umleitung über Dermbach bleibt bestehen

B 19 Walldorf – Wasungen Halbseitige Sperrung vom 24.09.2026 bis 08.10.2026 aufgrund Baugrunduntersuchung, Wanderbaustelle

L 1024 Breitungen, Winne-Hof Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage vom 22.09.2026 bis 18.10.2026 aufgrund Glasfaserausbau

L 1024 Breitungen, Winne-Siedlung Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage vom 28.09.2026 bis 18.10.2026 aufgrund Glasfaserausbau

L 1026 Helmers – Georgenzell Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage vom 28.09.2026 bis 31.12.2026 aufgrund Sanierungsarbeiten

L 1118 Springstille, Suhler Straße Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 22.09.2026 aufgrund Reparatur Schieberkappen

L 1124 Meiningen, Henneberger Straße Vollsperrung Werrabrücke ab 28.09.2026 aufgrund von Brückenschäden, Umleitung über Werrastraße ausgeschildert

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L 1126 Seligenthal – Trusetal (Stahlberg) Vollsperrung bis 27.09.2026 aufgrund von Beseitigung Windbruch, Umleitung ausgeschildert

L 1127 Brotterode, Schmalkalder Straße Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage vom 21.09.2026 bis 24.10.2026 aufgrund Straßenbaumaßnahmen, Wanderbaustelle

L 1124 Unterweid – Einmündung K80 Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage vom 21.09.2026 bis 09.10.2026 aufgrund Glasfaserausbau

L 1131 Rohr, Ellingshäuser Straße Halbseitige Sperrung vom 21.09.2026 bis 02.10.2026 aufgrund Glasfaserausbau

K 92 Vachdorf – Marisfeld Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage vom 23.09.2026 bis 29.09.2026 aufgrund Fahrbahnsanierung

K 2520 Solz, Meininger Straße Halbseitige Sperrung bis 17.10.2026 aufgrund Kanal- und Schachtsanierung

B 62 Zella-Mehlis, Suhler Straße (Höhe Einmündung Am Schießstand) Sperrung einer Fahrspur bis 09.10.2026 aufgrund Verlegung Mittelspannungskabel

B 89 Vachdorf, Landstraße Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 30.10.2026 aufgrund Verlegung Niederspannungskabel

L 1026 Rosa, Roßdorfer Straße Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 23.10.2026 aufgrund Kabelverlegung

L 1028 Schnellbach, Nesselbergstraße Halbseitige Sperrung bis 17.10.2026 aufgrund Glasfaserausbau

L 1028 Nesselhof Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 04.10.2026 aufgrund Glasfaserausbau

L 1124 Mittelsdorf, Kaltenwestheimer Straße Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 30.09.2026 aufgrund Verlegung Mittelspannungskabel

L 1124 Herpf – Melkers Halbseitige Sperrung bis 15.10.2026 aufgrund Glasfaserausbau

L 1124 Aschenhausen - Stepfershausen Halbseitige Sperrung bis 14.11.2026 aufgrund Glasfaserausbau

L 1124 Kaltenwestheim - Unterweid Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 26.09.2026 aufgrund Glasfaserausbau

L 1124 Kaltensundheim - Aschenhausen

Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 26.09.2026 aufgrund Glasfaserausbau

L 1126 Floh/Seligenthal, Bahnhofstraße zw. Stiller Rain – Höhnbergstraße Vollsperrung bis 09.10.2026 aufgrund Straßenbauarbeiten, Umleitung ausgeschildert

L 1127 Kleinschmalkalden, Brotteroder Straße Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 15.11.2026 aufgrund von Tief- und Straßenbauarbeiten

L 1131 Viernau, Meininger Straße Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 19.12.2026 aufgrund Tief- und Straßenbauarbeiten

L 1140 Wichtshausen, Hauptstraße Vollsperrung bis 20.11.2026 aufgrund Straßensanierung, Umleitung ausgeschildert

L 2619 Wasungen - Mehmels Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 24.09.2026

aufgrund Störungsbeseitigung Kabelnetz

L 2619 Wasungen, Mehmelser Straße Halbseitige Sperrung bis 06.10.2026 aufgrund Glasfaserausbau

L 2624 Walldorf, Werrabrücke Vollsperrung bis 23.04.2027 aufgrund Ersatzneubau Brücke, innerörtliche Umleitung über Behelfsbrücke und Industriegebiet ausgeschildert, Bitte beachten: Baustellenampel für die Zeit der Baumaßnahme auf B19 Höhe Ausfahrt Industriegebiet

L 2627 Ritschenhausen, Hauptstraße Vollsperrung bis 31.12.2026 aufgrund Straßen- und Kanalbau, Umleitung ausgeschildert

L 2668 Rentwertshausen, Hauptstraße Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 30.09.2026 aufgrund Umverlegung Niederspannungskabel

Info für Zugfahrende:

Sperrung Bahnverbindung Meiningen – Suhl – Erfurt bis 11.10.2026 aufgrund Wartungsarbeiten am Brandleitetunnel, Fahrplanauskunft beachten!