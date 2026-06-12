Das Landratsamt in Meiningen meldet wöchentlich aktuelle Verkehrsbehinderungen auf Bundes-, Landes- und Kreisstraßen im Landkreis Schmalkalden-Meiningen. Wegen Baustellen und damit einhergehenden Sperrungen müssen Kraftfahrer möglicherweise mehr Zeit einplanen, um ans Ziel zu kommen. NEU A 71 zwischen AS Oberhof bis AS Suhl/Zella-Mehlis Sperrung Tunnel Hochwald aufgrund Wartungsarbeiten Richtungsfahrbahn Schweinfurt vom 15.06.2026 bis 19.06.2026, jeweils 19.00 Uhr bis 06.00 Uhr, vom 23.06.2026 bis 24.06.2026, jeweils 19.00 Uhr bis 06.00 Uhr, Bedarfsumleitung U38 benutzen Richtungsfahrbahn Sangerhausen vom 22.06.2026 bis 23.06.2026, jeweils 19.00 Uhr bis 06.00 Uhr, vom 24.06.2026 bis 26.06.2026, jeweils 19.00 Uhr bis 06.00 Uhr, Bedarfsumleitung U9 benutzen L 1024 Brotterode, Inselbergstraße Halbseitige Sperrung seit 08.06.2026 bis 30.06.2026 aufgrund Tiefbauarbeiten L 1124 Aschenhausen – Kreuzung B 285 Kurzzeitige Vollsperrung Sperrung am 14.06.2026 von 12:30 Uhr bis 15:30 Uhr aufgrund einer Mahnwache L 2619 Wasungen, Mehmelser Straße Halbseitige Sperrung am 17.06.2026, 09.00 Uhr bis 11.30 Uhr aufgrund Ersetzen der Bahnüberwegs-Beleuchtung L 3247 Zella-Mehlis, Heinrich-Erhardt-Straße Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage vom 15.06.2026 bis 26.06.2026 aufgrund Herstellung Hausanschluss K 92 Vachdorf, Marisfelder Straße Halbseitige Sperrung am 18.06.2026, 11.00 Uhr bis 12.30 Uhr aufgrund Ersetzen der Bahnüberwegs-Beleuchtung BEREITS BEKANNTB 62 Benshausen – Zella-Mehlis Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 26.06.2026 aufgrund Instandsetzungsmaßnahmen an der Eisenbahnüberführung L 1117 Rotterode, Rotteroder Hauptstraße Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 03.07.2026 aufgrund Fassadenarbeiten L 1123 Reichenhausen – Frankenheim Halbseitige Sperrung bis 30.08.2026 aufgrund Glasfaserausbau B 19 Wasungen, Schwallunger Straße Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 30.06.2026 aufgrund Neubau Stützmauer (Hangsicherung) B 19 Meiningen OT Helba, Dolmarstraße Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 19.06.2026 aufgrund Herstellung Hausanschluss L 1126 Floh, Bahnhofstraße, Körler Straße – Höhnbergstraße (3. BA) Vollsperrung bis 15.07.2026 aufgrund Kanal- und Straßenbau, Umleitung ausgeschildert L 2624 Walldorf, Werrabrücke Vollsperrung bis 23.04.2027 aufgrund Ersatzneubau Brücke, innerörtliche Umleitung über Behelfsbrücke und Industriegebiet ausgeschildert. Bitte beachten: Baustellenampel für die Zeit der Baumaßnahme auf B19 Höhe Ausfahrt Industriegebiet L 2627 Ritschenhausen, Hauptstraße Vollsperrung bis 31.12.2026 aufgrund Straßen- und Kanalbau, Umleitung ausgeschildert L 1124 OD Oberkatz, Aschenhäuser Straße/ Dörrensolzer Straße Halbseitige Sperrung bis 26.06.2026 aufgrund Glasfaserausbau L 1124 OD Kaltensundheim, Mittelsdorfer Straße Halbseitige Sperrung bis 10.07.2026 aufgrund Glasfaserausbau L 2668 Wolfmannshausen - Queienfeld Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 19.06.2026 aufgrund Anbindung Gewerbeeinheit an Abwassersystem L 2668 Rentwertshausen, Hauptstraße Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 31.07.2026 aufgrund Umverlegung Niederspannungskabel K 84 Schwallungen, Zillbacher Straße Halbseitige Sperrung bis 19.06.2026 aufgrund Errichtung Strom-Hausanschluss