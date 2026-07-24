Staugefahr: Hier kann es länger dauern

Halbseitige Sperrung vom 27. Juli bis 29. Juli
wegen Herstellung Zufahrt Grünschnittplatz
L 1118 Springstille, Suhler Straße Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 31. Juli aufgrund von Hausanschluss
L 1123 Reichenhausen – Frankenheim Halbseitige Sperrung bis 30. August aufgrund von Glasfaserausbau
L 1123 Birx, Seifertser Straße Verkehrsbehinderungen bis 7. August aufgrund von Glasfaserausbau
L 1124 Mittelsdorf, Kaltenwestheimer Straße
Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 4. September aufgrund von Verlegung Mittelspannungskabel
L 1124 Kaltensundheim, Mittelsdorfer Straße Halbseitige Sperrung bis 4. September aufgrund von Glasfaserausbau
L 1124 Herpf – Melkers Halbseitige Sperrung bis 31. August aufgrund von Glasfaserausbau
L 1126 Floh, Bahnhofstraße, Körler Straße – Höhnbergstraße (3. BA) Vollsperrung bis 31.07.2026 aufgrund von Kanal- und Straßenbau, Umleitung ausgeschildert
L 1140 Wichtshausen, Hauptstraße Vollsperrung bis 20.November aufgrund von Straßensanierung, Umleitung ausgeschildert
L 2619 Mehmels – Wasungen Halbseitige Sperrung bis 15. August aufgrund von Glasfaserausbau
L 2619 Wahns – Unterkatz Halbseitige Sperrung bis 15. August aufgrund von Glasfaserausbau
L 2624 Walldorf, Werrabrücke Vollsperrung bis 23. April.2027 aufgrund von Ersatzneubau Brücke, innerörtliche Umleitung über Behelfsbrücke und Industriegebiet ausgeschildert,Baustellenampel für die Zeit der Baumaßnahme auf B19 Höhe Ausfahrt Industriegebiet
L 2627 Ritschenhausen, Hauptstraße Vollsperrung bis 31. Dezember aufgrund von Straßen- und Kanalbau, Umleitung ausgeschildert
L 2668 Rentwertshausen, Hauptstraße
Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 31. Juli wegen Umverlegung Niederspannungskabel
Info für Zugfahrende:
Sperrung Bahnverbindung Meiningen – Suhl – Erfurt bis 11. Oktober aufgrund von Wartungsarbeiten am Brandleitetunnel, Fahrplanauskunft beachten