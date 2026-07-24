Staugefahr: Hier kann es länger dauern

Sperrung Auf-, und Abfahrt Fambach B19 und Bereich Oelmühle bis 29 Juli – Einfahrt Gewerbegebiet bis Knoten Winne vom 30. Juli bis 14. August – einschließlich Kreuzungsbereich Knoten Winne bis Auf,- und Abfahrt B19 Fambach Fahrtrichtung Meiningen, Umleitung ausgeschildert. Achtung, geänderte Vorfahrt: Im Zuge der Fahrbahninstandsetzung werden im kompletten Bereich Oelmühle die Vorfahrtregelungen geändert. Die ehemals abknickenden Vorfahrtsstraßen entfallen. Der Verkehr aus Richtung Brotterode-Trusetal sowie der von der B19 abfahrende Verkehr ist wartepflichtig!