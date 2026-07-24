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Staugefahr Hier kann es länger dauern

Durch etliche Baustellen im Landkreis Schmalkalden-Meiningen müssen sich Kraftfahrer auf längere Fahrzeiten einstellen.

Staugefahr: Hier kann es länger dauern
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Dieses Schild sieht man im Landkreis Schmalkalden-Meiningen wieder öfter. Foto: picture alliance/dpa

Das Landratsamt in Meiningen meldet wöchentlich aktuelle Verkehrsbehinderungen auf Bundes-, Landes- und Kreisstraßen im Landkreis Schmalkalden-Meiningen. Wegen Baustellen und damit einhergehenden Sperrungen müssen Kraftfahrer möglicherweise mehr Zeit einplanen, um ans Ziel zu kommen. A 71 zwischen AS Meiningen-Süd und Rentwertshausen Sperrung Tunnel Eichelberg wegen Fahrbahnmarkierung Richtungsfahrbahn Schweinfurt vom 30. Juli, 19 Uhr bis 31. Juli, 5 Uhr, Bedarfsumleitung U44 benutzen

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Sperrung Auf-, und Abfahrt Fambach B19 und Bereich Oelmühle bis 29 Juli – Einfahrt Gewerbegebiet bis Knoten Winne vom 30. Juli bis 14. August – einschließlich Kreuzungsbereich Knoten Winne bis Auf,- und Abfahrt B19 Fambach Fahrtrichtung Meiningen, Umleitung ausgeschildert. Achtung, geänderte Vorfahrt: Im Zuge der Fahrbahninstandsetzung werden im kompletten Bereich Oelmühle die Vorfahrtregelungen geändert. Die ehemals abknickenden Vorfahrtsstraßen entfallen. Der Verkehr aus Richtung Brotterode-Trusetal sowie der von der B19 abfahrende Verkehr ist wartepflichtig!

B 19 Walldorf – Zufahrt Walldorf/Gewerbegebiet Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage vom3. August bis 14. August wegen Notsicherung Brückenbauwerk

B 285 Melpers, Stellbergstraße Halbseitige Sperrung vom 27. Juli bis 8. August wegen Glasfaserausbau

L 1126 Floh/Seligenthal, Bahnhofstraße zw. Stiller Rain – Höhnbergstraße Vollsperrung vom 3. August bis 9. Oktober wegen Straßenbau, Umleitung ausgeschildert

L 1131 Viernau, Meininger Straße Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage vom 27. Juli bis 19. Dezember aufgrund von Tief- und Straßenbauarbeiten

L 2621 Herpf, Schmiedgasse/ Obertorgasse Vollsperrung vom 27. Juli bis 21. August aufgrund von Glasfaserausbau, Umleitung ausgeschildert

K 84 Eckardts, Hauptstraße Vollsperrung vom 27. Juli bis 31. Juli aufgrund von Funkmastanbindung, Umleitung ausgeschildert

K 2520 Solz – Abzweig L 2619 Vollsperrung vom 3. August bis 5. August, jeweils 8 bis 16 Uhr aufgrund von Baumfällarbeiten, Umleitung ausgeschildert

K 2521 Erbenhausen, Reichenhäuser Straße

Halbseitige Sperrung vom 27. Juli bis 29. Juli

wegen Herstellung Zufahrt Grünschnittplatz

L 1118 Springstille, Suhler Straße Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 31. Juli aufgrund von Hausanschluss

L 1123 Reichenhausen – Frankenheim Halbseitige Sperrung bis 30. August aufgrund von Glasfaserausbau

L 1123 Birx, Seifertser Straße Verkehrsbehinderungen bis 7. August aufgrund von Glasfaserausbau

L 1124 Mittelsdorf, Kaltenwestheimer Straße

Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 4. September aufgrund von Verlegung Mittelspannungskabel

L 1124 Kaltensundheim, Mittelsdorfer Straße Halbseitige Sperrung bis 4. September aufgrund von Glasfaserausbau

L 1124 Herpf – Melkers Halbseitige Sperrung bis 31. August aufgrund von Glasfaserausbau

L 1126 Floh, Bahnhofstraße, Körler Straße – Höhnbergstraße (3. BA) Vollsperrung bis 31.07.2026 aufgrund von Kanal- und Straßenbau, Umleitung ausgeschildert

L 1140 Wichtshausen, Hauptstraße Vollsperrung bis 20.November aufgrund von Straßensanierung, Umleitung ausgeschildert

L 2619 Mehmels – Wasungen Halbseitige Sperrung bis 15. August aufgrund von Glasfaserausbau

L 2619 Wahns – Unterkatz Halbseitige Sperrung bis 15. August aufgrund von Glasfaserausbau

L 2624 Walldorf, Werrabrücke Vollsperrung bis 23. April.2027 aufgrund von Ersatzneubau Brücke, innerörtliche Umleitung über Behelfsbrücke und Industriegebiet ausgeschildert,Baustellenampel für die Zeit der Baumaßnahme auf B19 Höhe Ausfahrt Industriegebiet

L 2627 Ritschenhausen, Hauptstraße Vollsperrung bis 31. Dezember aufgrund von Straßen- und Kanalbau, Umleitung ausgeschildert

L 2668 Rentwertshausen, Hauptstraße

Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 31. Juli wegen Umverlegung Niederspannungskabel

Info für Zugfahrende:

Sperrung Bahnverbindung Meiningen – Suhl – Erfurt bis 11. Oktober aufgrund von Wartungsarbeiten am Brandleitetunnel, Fahrplanauskunft beachten