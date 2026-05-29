Das Landratsamt in Meiningen meldet wöchentlich aktuelle Verkehrsbehinderungen auf Bundes-, Landes- und Kreisstraßen im Landkreis Schmalkalden-Meiningen. In diesen Bereichen müssen Kraftfahrer möglicherweise mehr Zeit einplanen, um ans Ziel zu kommen. A 71 zwischen AS Oberhof bis AS Gräfenroda Sperrung Tunnel Rennsteig und Tunnel Alte Burg aufgrund Wartungsarbeiten, Richtungsfahrbahn Erfurt, vom 01. bis 03.06.2026, jeweils 19.00 Uhr bis 06.00 Uhr, Bedarfsumleitung U11 benutzen A 71 zwischen AS Oberhof bis AS Suhl/Zella-Mehlis Sperrung Tunnel Hochwald aufgrund Wartungsarbeiten, Richtungsfahrbahn Schweinfurt vom 08.06.2026 bis 12.06.2026, jeweils 19.00 Uhr bis 06.00 Uhr, vom 15.06.2026 bis 19.06.2026, jeweils 19.00 Uhr bis 06.00 Uhr, Bedarfsumleitung U38 benutzen A 71 AS Oberhof Sperrung der Ausfahrten an der AS Oberhof sowie des Zubringers zur AS Oberhof aufgrund Auf-/Abbau Verkehrsführung vom 09.06.2026, 7.00 Uhr bis 11.06.2026, 18.00 Uhr, Umleitung zur AS Suhl/Zella-Mehlis ausgeschildert B 19 Meiningen OT Helba, Dolmarstraße Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage vom 27.05.2026 bis 19.06.2026 aufgrund Herstellung Hausanschluss L 1117 Struth-Helmershof, Hauptstraße Halbseitige Sperrung bis 03.06.2026 aufgrund Tiefbauarbeiten L 1124 OD Kaltensundheim, Mittelsdorfer Straße Halbseitige Sperrung vom 26.05.2026 bis 10.07.2026 aufgrund Glasfaserausbau L 1117 Schmücke – Oberhof/Rondell Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage vom 03.06.2026 bis 04.06.2026 aufgrund Baugrunduntersuchung L 1117 OD Steinbach-Hallenberg, Rotteroder Straße Vollsperrung vom 03.06.2026 bis 05.06.2026 aufgrund Errichtung Stützmauer, Umleitung ausgeschildert L 1124 OD Oberkatz Dörrensolzer Straße Halbseitige Sperrung vom 12.06.2026 bis 26.06.2026 aufgrund Verlegung NS-Kabel und Hausanschluss L 2668 Wolfmannshausen - Queienfeld Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage vom 08.06.2026 bis 19.06.2026 aufgrund Anbindung Gewerbeeinheit an Abwassersystem L 3029 OD Wolfmannshausen, Mendhäuser Straße Halbseitige Sperrung vom 01.06.2026 bis 12.06.2026 aufgrund Neuverlegung Versorgungsleitungen K 2514 Näherstille - Grumbach Vollsperrung am 09.06.2026 aufgrund Baumpflegearbeiten, Umleitung ausgeschildert Stadtgebiet Meiningen Verkehrsbehinderungen am 06.06.2026, 18.00 Uhr bis 24.00 Uhr aufgrund 14. Herzog-Georg-Nachtlauf B 19 Wasungen, Schwallunger Straße Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 31.06.2026 aufgrund Neubau Stützmauer (Hangsicherung) B 62 Benshausen, Benshäuser Grund Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 03.07.2026 aufgrund Ausbau Bushaltestelle (2. Bauabschnitt) L 1026 Kleinschmalkalden - Friedrichroda Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 29.06.2026 aufgrund Tiefbau und Montage Niederspannungskabel L 1123 Reichenhausen – Frankenheim Halbseitige Sperrung bis 30.06.2026 aufgrund Glasfaserausbau L 1126 Floh, Bahnhofstraße, Körler Straße – Höhnbergstraße (3. BA) Vollsperrung bis 15.07.2026 aufgrund Kanal- und Straßenbau, Umleitung ausgeschildert L 2624 Walldorf, Werrabrücke Vollsperrung bis 23.04.2027 aufgrund Ersatzneubau Brücke, innerörtliche Umleitung über Behelfsbrücke und Industriegebiet ausgeschildert, Bitte beachten: Baustellenampel für die Zeit der Baumaßnahme auf B19 Höhe Ausfahrt Industriegebiet L 2627 Ritschenhausen, Hauptstraße Vollsperrung bis 31.12.2026 aufgrund Straßen- und Kanalbau, Umleitung beschildert L 2668 Rentwertshausen, Hauptstraße Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 31.07.2026 aufgrund Umverlegung Niederspannungskabel