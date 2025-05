Dresden - Autofahrer müssen sich vor dem Himmelfahrtstag auf dichten Verkehr auf Autobahnen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gefasst machen. Vor allem am Mittwochnachmittag werden voraussichtlich nicht nur viele Pendler unterwegs sein, informierte die Autobahn GmbH des Bundes. Viele Menschen werden den Feiertag und das darauffolgende Wochenende für Ausflüge und Kurzreisen nutzen. Vor allem an Baustellen auf den wichtigen Pendler- und Ferienrouten steige dann das Risiko von Staus.