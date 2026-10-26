Besonders staugefährdet sind laut ADAC fünf Autobahnen. Darunter sind Abschnitte der A7, A8, A93, A95/B2 sowie die A99. Im Ausland bremsen Baustellen auf der Brennerroute auf italienischer Seite und der Luegbrücke in Österreich, auf der nur eine Spur frei sein soll.