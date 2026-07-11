Wer aktuell mit dem Auto über die Erfurter Straße in die Stadt kommen oder diese verlassen will, muss bis Mitte August mehr Zeit einplanen. Denn vor allem zu den Stoßzeiten kann es an den aufgestellten Ampeln zu längeren Wartezeiten kommen. Hintergrund der Verkehrsregulierung sowie der Sperrung von Blumenstraße (Zufahrt Penny-Markt) und Lärchenwäldchen sind die Vorbereitungen zum Bau einer Bedarfs-Fußgängerampel.