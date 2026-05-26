Wie regeln Hotels verspätete Anreise oder gar Absage?

Allgemeine Sonderregelungen gibt es nicht. "Unser Rat lautet: frühzeitig handeln, direkt beim Hotel melden und nicht einfach fernbleiben. Eine allgemeine Kulanzregel können wir nicht aussprechen, weil jede Buchung unterschiedlichen Bedingungen unterliegt", erläutert Thomas Geppert, Landesgeschäftsführer DEHOGA Bayern. "Viele Gastgeberinnen und Gastgeber werden aber bemüht sein, gemeinsam mit ihren Gästen eine faire Lösung zu finden." Rechtlich komme es darauf an, in wessen Risikobereich der Grund für eine nicht in Anspruch genommene Buchung fällt. Bei Verkehrsproblemen seitens des Gastes hafte der Hotelbetrieb in der Regel nicht.

Wie bereitet man sich vor, wenn man unbedingt fahren muss?

Autofahrer sollten ausreichende Getränke und Proviant mitnehmen und den Wagen volltanken, raten Autobahn GmbH des Bundes und ADAC. Wer im Stau landet, dem riet der Stauforscher Michael Schreckenberg im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk (BR): nicht ständig beschleunigen, nicht abrupt bremsen und nicht dicht auffahren. Daraus nämlich entstünden die Stauwellen, die sich nach hinten durchziehen. "Ganz locker im Fahrersitz bleiben und einfach mitrollen – so schnell wie der Vordermann", mahnte Schreckenberg im BR.

Wie geht die Polizei mit Stau-Umfahrungen in Südbayern um?

Schleichwege über Landstraßen und Dörfer sind nicht ratsam. In Teilen Oberbayerns und Tirols gelten Abfahrts- und Durchfahrtsverbote, um Anwohner zu schützen. Es drohen Verwarngelder.

Die Abfahrtsverbote in mehreren Landkreisen Südbayerns bei Stau auf der Autobahn gelten auch am Samstag. Für die besondere Lage kündigte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd ein Vorgehen mit Augenmaß an. Entscheidungen würden "im Rahmen der Verhältnismäßigkeit" getroffen, hieß es. Ziel sei es, Gefahren- und Notsituationen zu vermeiden und die Handlungsfähigkeit von Rettungs- und Einsatzkräften sicherzustellen.