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  4. Brand auf der A3 – Auflieger mit Waschmittel in Flammen

Stau im Berufsverkehr Brand auf der A3 – Auflieger mit Waschmittel in Flammen

Ein mit Waschmittel beladener Lkw-Auflieger brennt auf der A3 bei Deggendorf. Die Folge: Sperrung, langer Stau und ein hoher Schaden. Zeitweise liegt der Berufsverkehr lahm.

Stau im Berufsverkehr: Brand auf der A3 – Auflieger mit Waschmittel in Flammen
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Der Auflieger ist mit Waschmittel beladen. (Symbolbild) Foto: Sabina Crisan/dpa

Deggendorf (dpa/lby) - Ein mit Waschmittel beladener Auflieger eines Lastwagens ist auf der Autobahn 3 bei Deggendorf in Flammen aufgegangen. Ersten Erkenntnissen zufolge überhitzten am frühen Morgen zuvor die Reifen und die Flammen griffen auf den Auflieger über, wie die Verkehrspolizei mitteilte. Der 63 Jahre alte Fahrer reagierte demnach geistesgegenwärtig und koppelte den Auflieger am Standstreifen ab.

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Wegen des starken Rauchs und der Löscharbeiten gab es laut der Verkehrspolizei erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen: Die A3 in Richtung Passau wurde für etwa eine dreiviertel Stunde gesperrt, im Berufsverkehr staute es sich zeitweise auf rund sieben Kilometern. Auch auf der A92 gab es in beide Richtungen erheblichen Rückstau.

Das Technische Hilfswerk (THW) barg den Auflieger. Die Ermittler schätzten den Schaden auf mindestens 50.000 Euro. Verletzt wurde niemand.