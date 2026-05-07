Deggendorf (dpa/lby) - Ein mit Waschmittel beladener Auflieger eines Lastwagens ist auf der Autobahn 3 bei Deggendorf in Flammen aufgegangen. Ersten Erkenntnissen zufolge überhitzten am frühen Morgen zuvor die Reifen und die Flammen griffen auf den Auflieger über, wie die Verkehrspolizei mitteilte. Der 63 Jahre alte Fahrer reagierte demnach geistesgegenwärtig und koppelte den Auflieger am Standstreifen ab.
Stau im Berufsverkehr Brand auf der A3 – Auflieger mit Waschmittel in Flammen
dpa 07.05.2026 - 08:52 Uhr