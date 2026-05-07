Stau im Berufsverkehr: Brand auf der A3 – Auflieger mit Waschmittel in Flammen

Wegen des starken Rauchs und der Löscharbeiten gab es laut der Verkehrspolizei erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen: Die A3 in Richtung Passau wurde für etwa eine dreiviertel Stunde gesperrt, im Berufsverkehr staute es sich zeitweise auf rund sieben Kilometern. Auch auf der A92 gab es in beide Richtungen erheblichen Rückstau.