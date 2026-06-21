Welche Ausweichrouten gibt es - ist der Brenner eine davon?

Je nach Ausgangsort und Reiseziel kommen vor allem zwei großräumige Umfahrungen infrage:

Das ist zum einen die Route über Vorarlberg und den Arlberg. Sie führt über die A96 Richtung Lindau und weiter über die österreichische Rheintalautobahn A14 Richtung Tirol und Westösterreich.

Zweite Variante: Über die Autobahn A8 von München bis zum Inntal-Dreieck und dann über die A93 bei Kiefersfelden auf die Inntalautobahn A12. Wer weiter nach Italien will, kann die Brennerautobahn Richtung Südtirol nehmen. Die Brennerroute ist also dieses Mal grundsätzlich eine mögliche Ausweichstrecke. Auch auf diesen Strecken müssen Urlauber mit viel Verkehr rechnen - zumal es an Samstagen in den Ferien immer eng werden kann auf den Straßen.

Was unternimmt Tirol?

Laut dem Land Tirol wird die Polizei an der Grenze zu Deutschland bei Vils/Füssen kontrollieren und Informationen zur Sperre geben. Einsatzfahrzeuge könnten passieren, Ausnahmen für Anwohner gibt es nicht.

Muss man künftig häufiger mit solchen Sperren rechnen?

Es gibt Befürchtungen, dass das Beispiel Schule macht. "Wir hoffen, dass von den Kundgebungen keine Signalwirkung ausgeht", sagt Miriam Melanie Köhler, Sprecherin des ADAC Südbayern. Die Genehmigung von Demonstrationen sei stets eine Einzelfallentscheidung und dürfe nicht automatisch als Blaupause für weitere Sperrungen auf wichtigen Alpenrouten verstanden werden. Auswirkungen auf Reisende, Logistik und Wirtschaft müssten berücksichtigt werden.

Demonstrationen schafften kurzfristig Aufmerksamkeit, lösten aber die Probleme des Transitverkehrs im Alpenraum nicht, mahnte Köhler. Dafür seien langfristige, gemeinsame und europäisch abgestimmte Lösungen notwendig.