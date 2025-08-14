Stau auf Autobahn: Zu früh unterwegs - Polizei stoppt Schwertransporter

Berg (dpa/lby) - Ein Schwertransporter hat auf der Autobahn 9 trotz Tagfahrverbots einen mehrere Hundert Meter langen Stau verursacht. Das Fahrzeug sei am Mittwochvormittag mit einem Betonteil für ein Windrad auf dem Weg nach Nordrhein-Westfalen gewesen, als Beamtinnen ihn bei Berg in Oberfranken aus dem Verkehr zogen, teilte die Polizei mit. Der Schwertransport hätte nur zwischen 22.00 und 6.00 Uhr fahren dürfen.