Berg (dpa/lby) - Ein Schwertransporter hat auf der Autobahn 9 trotz Tagfahrverbots einen mehrere Hundert Meter langen Stau verursacht. Das Fahrzeug sei am Mittwochvormittag mit einem Betonteil für ein Windrad auf dem Weg nach Nordrhein-Westfalen gewesen, als Beamtinnen ihn bei Berg in Oberfranken aus dem Verkehr zogen, teilte die Polizei mit. Der Schwertransport hätte nur zwischen 22.00 und 6.00 Uhr fahren dürfen.
Stau auf Autobahn Zu früh unterwegs - Polizei stoppt Schwertransporter
dpa 14.08.2025 - 10:39 Uhr