Warum lösen Ratten keine Minen aus?

Ein Jahr lang lernte Magawa, den Geruch von Sprengstoff zu erkennen – eine Fähigkeit, die er später mit beeindruckender Präzision einsetzte. Der Vorteil: "Ratten sind leicht genug, um keine Minen auszulösen, und schnell genug, um große Flächen systematisch abzusuchen", sagte Tom Grundy, ein Sprecher von Apopo. Magawa etwa wog 1,2 Kilo bei einer Körperlänge von 70 Zentimetern.

"Die Tiere sind stark futtermotiviert", fügte er hinzu. Belohnt würden sie bei der Arbeit im Feld vor allem mit Bananen und Erdnüssen. "Die Ratten arbeiten in der Regel gern, begrüßen ihre Betreuer morgens enthusiastisch und zeigen hohe Einsatzbereitschaft", betonte der Experte. Eine einzelne Ratte kann dabei laut Apopo ein Gebiet von der Größe eines Tennisplatzes in rund 30 Minuten absuchen. Ein Mensch mit Metalldetektor braucht dafür bis zu vier Tage.

Mit dem Denkmal ist Magawas Leistung nun dauerhaft sichtbar in Stein gemeißelt. Die Statue erinnert nicht nur daran, dass Tiere unter Einsatz ihres eigenen Lebens immer wieder Menschen retten - sondern auch daran, dass das Minenproblem an vielen Orten der Welt noch längst nicht gelöst ist.