Statt Woltemade?: Berichte: FC Bayern bemüht sich um Chelsea-Stürmer Nkunku

Nkunku statt Woltemade?
Kurz zuvor hatte Bayern-Sportdirektor Christoph Freund in der Pressekonferenz vor dem Supercup gegen Stuttgart gesagt, dass man auf dem Transfermarkt die Augen offen halte und in der Offensive nicht mehr so viele Spieler habe. Leroy Sané (Galatasaray Istanbul), Thomas Müller (Vancouver Whitecaps), Mathys Tel (Tottenham Hotspur) und Kingsley Coman, dessen Transfer zu Al-Nassr nach Saudi-Arabien bevorsteht, haben Bayern verlassen. Bislang wurde nur Luis Díaz aus Liverpool als Ersatz verpflichtet. Zudem wird den Münchnern DFB-Star Jamal Musiala verletzt noch länger fehlen.