Statt Papier: Erste Thüringer Staatsanwaltschaft führt Akten elektronisch

In der Thüringer Justiz hatte die Umstellung auf elektronische Akten 2020 am Landgericht in Meiningen begonnen. Seit Juni 2022 führen alle Landgerichte und das Oberlandesgericht die elektronische Akte. Inzwischen ist das auch an den Verwaltungsgerichten und dem Finanzgericht Gotha der Fall. An den 23 Amtsgerichten soll die Umstellung bis Ende November abgeschlossen sein.