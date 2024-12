Statistisches Jahrbuch: Herrmann: Bayern braucht qualifizierte Zuwanderung

Fürth (dpa/lby) - Angesichts sinkender Geburten- und hoher Sterberaten in Bayern hat Innenminister Joachim Herrmann (CSU) die Bedeutung von qualifizierter Zuwanderung für den Wohlstand und wirtschaftlichen Aufschwung betont. "Wir sind auf ein gesundes Maß an Einwanderung angewiesen, um die Wirtschaft zu stärken und unser Sozialsystem zu festigen", sagte Herrmann bei der Vorstellung des Statistischen Jahrbuchs des Jahres 2024 für Bayern in Fürth. Es ist die 67. Ausgabe des in diesem Jahr mehr als 700 Seiten starken Wälzers, der in jedem Jahr unzählige Daten und Fakten aus Bayern sammelt und auflistet.