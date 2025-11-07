Statistisches Bundesamt: Zuwanderung aus Syrien deutlich gesunken

Die große Mehrheit (90 Prozent) der syrischen Schutzsuchenden hatte Ende 2024 einen anerkannten Schutzstatus. Bei 92 Prozent war dieser Status befristet. Bei 9 Prozent war der Schutzstatus noch offen, ein Prozent hatten der Statistik zufolge einen abgelehnten Schutzstatus.

57 Prozent der Menschen aus Syrien männlich

Rund 1,22 Millionen Menschen mit syrischer Einwanderungsgeschichte lebten laut Mikrozensus 2024 in Deutschland. Sie sind entweder selbst eingewandert (81 Prozent) oder ihre beide Elternteile sind eingewandert (19 Prozent). Ihr Durchschnittsalter gibt das Bundesamt mit 26,6 Jahren an, 57 Prozent von ihnen sind männlich.

Mit 24 Prozent hatte fast ein Viertel der Menschen mit syrischer Einwanderungsgeschichte zu dem Zeitpunkt die deutsche Staatsbürgerschaft. Von denjenigen im entsprechenden Alter waren 46 Prozent erwerbstätig, weitere 17 Prozent waren in der Schule oder machten eine Ausbildung.