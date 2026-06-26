Statistisches Bundesamt: Wieder etwas mehr Scheidungen in Deutschland

Langfristig betrachtet geht die Scheidungs-Zahl mit Ausnahme weniger Jahre seit gut 20 Jahren zurück: 2025 gab es 39,2 Prozent weniger Scheidungen als 2003, damals war der höchste Stand seit der deutschen Wiedervereinigung erreicht worden. 2023 wurde ein Rekordtief registriert und anschließend wieder eine leichte Zunahme.