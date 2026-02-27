Statistisches Bundesamt: Reallöhne im Jahr 2025 weiter gestiegen

Der Entgeltexperte Malte Lübker von der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung sieht trotz der "erfreulichen" Lohnentwicklung 2025 und 2024 weiteren Nachholbedarf nach dem beispiellosen Einbruch bei den Reallöhnen. Er sagte: "Der Reallohnindex steht immer noch knapp unter dem Niveau von 2019 – die Verluste durch die zwischenzeitlich hohe Inflation sind also noch nicht vollständig ausgeglichen."