Statistisches Bundesamt: Herz-Kreislauf-Erkrankungen häufigste Todesursache

Rückgang der Todesfälle beträgt bis zu 30,6 Prozent

Der Rückgang bei tödlichen Herzinfarkten seit 2022 war bei Frauen mit minus 16,8 Prozent noch deutlicher als bei den Männern mit minus 14,1 Prozent. Alle Altersgruppen konnten profitieren, besonders hoch war der Rückgang laut Bundesamt bei den 80- bis 85-Jährigen mit minus 30,6 Prozent. Bei den zerebrovaskulären Krankheiten sank die Zahl der Todesfälle bei den Männern seit 2022 um 4,6 Prozent und bei den Frauen um 7,7 Prozent.