Thüringen ist damit das Bundesland mit der viertniedrigsten Geburtenrate. Niedriger lag sie demnach nur in Sachsen sowie in den Stadtstaaten Berlin und Hamburg. Das Statistische Landesamt hatte schon im Mai von einem historischen Tief von 11.803 Lebendgeburten im Freistaat berichtet. Das seien so wenig wie noch nie seit Beginn der Erfassung im Jahre 1955 gewesen.