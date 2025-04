"Der deutliche Anstieg des Auftragseingangs im Januar war also nur ein Strohfeuer", sagt dazu der Hauptgeschäftsführer des Bauindustrieverbandes, Tim-Oliver Müller. Immerhin sei der Wohnungsbau nicht von dem Rückgang betroffen, sondern weise in den ersten beiden Monaten des Jahres ein preisbereinigtes Plus von 20 Prozent aus.