Erfurt (dpa/th) - In Thüringen hat es im ersten Halbjahr dieses Jahres weniger Verletzte bei Unfällen gegeben. Nach vorläufigen Zahlen des Statistischen Landesamtes wurden 3.556 Personen bei Unfällen verletzt - 43 weniger als im ersten Halbjahr 2024 (-1,2 Prozent). Mit 41 Todesfällen stieg die Zahl der Unfalltoten um zwei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Allein zehn der tödlichen Unfälle ereigneten sich den Statistikern zufolge im Juni.
Statistik Weniger Verletzte, aber mehr Tote bei Unfällen in Thüringen
dpa 27.08.2025 - 11:54 Uhr