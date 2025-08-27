Statistik: Weniger Verletzte, aber mehr Tote bei Unfällen in Thüringen

Erfurt (dpa/th) - In Thüringen hat es im ersten Halbjahr dieses Jahres weniger Verletzte bei Unfällen gegeben. Nach vorläufigen Zahlen des Statistischen Landesamtes wurden 3.556 Personen bei Unfällen verletzt - 43 weniger als im ersten Halbjahr 2024 (-1,2 Prozent). Mit 41 Todesfällen stieg die Zahl der Unfalltoten um zwei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Allein zehn der tödlichen Unfälle ereigneten sich den Statistikern zufolge im Juni.