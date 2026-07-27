Statistik: Weniger Unfälle mit Verletzten und Toten im Mai

Erfurt (dpa/th) - Bei Unfällen auf Thüringer Straßen hat es im Mai weniger Verletzte und Tote gegeben als ein Jahr zuvor. Das geht aus vorläufigen Zahlen des Thüringer Landesamtes für Statistik hervor. Die Polizei registrierte im Mai 4.540 Unfälle und davon 551 mit Verletzten. 703 Menschen kamen dabei zu Schaden, 154 wurden schwer verletzt und drei verloren ihr Leben. Das waren 76 Verletzte weniger und vier Tote weniger als im Mai 2025.