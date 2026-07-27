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Statistik Weniger Unfälle mit Verletzten und Toten im Mai

Weniger Unfälle, weniger Tote und Verletzte: Für den Mai zeichnet die Unfallstatistik eine positive Entwicklung im Vergleich zum Vorjahresmonat. Das sind die Details.

Statistik: Weniger Unfälle mit Verletzten und Toten im Mai
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Im Mai sind weniger Menschen bei Verkehrsunfällen zu Schaden gekommen als im Mai ein Jahr zuvor. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa

Erfurt (dpa/th) - Bei Unfällen auf Thüringer Straßen hat es im Mai weniger Verletzte und Tote gegeben als ein Jahr zuvor. Das geht aus vorläufigen Zahlen des Thüringer Landesamtes für Statistik hervor. Die Polizei registrierte im Mai 4.540 Unfälle und davon 551 mit Verletzten. 703 Menschen kamen dabei zu Schaden, 154 wurden schwer verletzt und drei verloren ihr Leben. Das waren 76 Verletzte weniger und vier Tote weniger als im Mai 2025. 

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Auch der Blick auf die ersten fünf Monate zeigt eine positive Entwicklung: Zwischen Januar und Mai gab es 244 Unfälle weniger und 243 Verletzte weniger als im gleichen Zeitraum ein Jahr zuvor. 28 Menschen verloren bei Verkehrsunfällen ihr Leben - zwei weniger als zwischen Januar und Mai 2025.