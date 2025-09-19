Statistik: Thüringer Industrie wächst – Maschinenbau schwächelt stark

Erfurt (dpa/th) - Die Thüringer Industriebetriebe weisen in den ersten sieben Monaten dieses Jahres ein Umsatzplus aus. Die Erlöse der Unternehmen mit mindestens 50 Beschäftigten stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 683 Millionen Euro auf rund 22 Milliarden Euro, wie das Statistische Landesamt mitteilte. Das entspricht einem Plus von 3,2 Prozent. Doch nicht alle Branchen erholten sich: So mussten etwa der Maschinenbau sowie die gebeutelte Auto- und Zulieferindustrie starke Rückgänge hinnehmen.