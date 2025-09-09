Statistik: Thüringer Firmen sparen massiv bei Fabrik- und Lagerbauten

Erfurt (dpa/th) - Die Thüringer Unternehmen nehmen deutlich weniger Geld für neue Fabriken, Werkstätten oder Lagerhallen in die Hand. Für Fabriken und Werkstätten waren in den ersten sieben Monaten dieses Jahres rund 81,4 Millionen Euro Baukosten veranschlagt und damit 48 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum, wie das Landesamt für Statistik mitteilte. Bei Lagergebäuden brachen die geplanten Investitionen um gut 60 Prozent auf 62,9 Millionen Euro ein.